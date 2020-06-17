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АНАЛИТИКА

Рада разрешила погасить долги на старом рынке электроэнергии путем эмиссии ОВГЗ

14:39 17.06.2020 |

Новости ТЭК, Право

 


Верховная Рада приняла в целом законопроект №2386 о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

За соответствующую законодательную инициативу, автором которой является Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа"), на заседании в среду без обсуждения проголосовали 243 народных депутата.

Ранее в пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности.

"Законопроект будет способствовать решению финансовых проблем крупнейшего производителя – НАЭК "Энергоатом", который сможет в виде ОВГЗ получить около 11 млрд грн", – прокомментировал глава профильного парламентского комитета Андрей Герус во время представления законопроекта для принятия в первом чтении.

В соответствии с текстом документа, после увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана с него в соответствующем размере.

Списанию также подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП "Региональные электрические сети" и ГП "Укринтерэнерго", а также задолженность указанных поставщиков перед "Энергорынком". На "Региональные электрические сети" приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика.

Помимо механизма списания проект закона также предусматривает механизмы взаиморасчетов и уступки права требования.

"Согласно законопроекту, состоятся взаимозачеты между предприятиями энергосферы. То есть, никакие деньги никому дариться не будут, по факту это будут расчеты в ноль, что даст возможность вывести эти предприятия из кризиса, из-под риска банкротства", – прокомментировал автор законодательной инициативы Юрий Камельчук.

Механизм взаимозачетов предусматривает погашение задолженности за э/э угольных предприятий, предприятий водоснабжения, находящихся/поставляющих услуги на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также задолженности, которая возникла на оптовом рынке в связи с поставкой до 30 апреля 2015 года э/э потребителям на НКТ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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