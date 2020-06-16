Финансовые новости
- |
- 16.06.20
- |
- 15:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Турецкие компании отказались платить «Газпрому» по принципу «бери или плати»
14:59 16.06.2020 |
Частные турецкие импортеры по итогам 2019 года оказались должны "Газпрому" около $2 млрд за невыборку минимальных контрактных количеств (и этот долг в новом году только увеличивается), сообщает газета The Wall Street Journal
Эти покупатели выбрали менее 15% от согласованного контрактного объема в 10 млрд куб. м, поставляемого с условием "бери или плати". Частные компании согласованно ведут переговоры с "Газпромом" чтобы найти договоренность, не прибегая к арбитражу. Под обязательства покупателей выпущены гарантии турецких (в основном государственных) банков на $600 млн, отмечает WSJ.
Турция в 2019 году сократила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м, что в два раза меньше максимального значения, зафиксированного в 2017 году, - 29 млрд куб. м (данные "Газпрома"). За первые четыре месяца 2020 года поставки упали по отношению к январю-апрелю 2019 года еще в два раза. При этом республика активно наращивает импорт сжиженного природного газа, спотовые цены на который оказались существенно ниже цен на газ "Газпрома" по долгосрочным контрактам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому
|ИмпортоНЕзамещение: кто и зачем лоббирует высокие пошлины на импортный «дизель»
|Контролируемый протест. Кто и зачем делает великомученика из одессита Стерненко
|Нерезиденты продолжают выводить свои капиталы из гривневых ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турецкие компании отказались платить «Газпрому» по принципу «бери или плати»
|Нефтяные цены 16 июня перешли к росту на 1,6-1,7% на ожиданиях восстановления спроса
|Розничные цены автогаза 16 июня ускорили рост
|Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма
|Рада планирует отнести Нацбанк к пятой очереди кредиторов
|Банкам запретили требовать штрафы за просроченные на карантине кредиты — Рада приняла закон
Это интересно
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen