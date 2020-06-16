Финансовые новости
- |
- 16.06.20
- |
- 16:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Газпром» начал демонтаж российских труб, которыми газ идет в Украину — глава ОГТСУ
09:52 16.06.2020 |
Российский газовый монополист "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым поставляется газ в Украину.
Об этом в интервью OilPoint рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон.
"Вот это, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется до границы с Украиной - это проблема, но мы на нее особенно повлиять не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", - сказал Макогон.
При этом глава "Оператора ГТС" отметил, что компания не будет отказываться от "малого транзита" - использование системы адресной закупки европейцами.
"Да, мощности станут меньше, но мы сможем выполнять небольшие объемы транзита - 20-30 миллиардов кубометров. Он будет проходить теми же трубами, по которым будет происходить и внутренние транспортировки", - добавил Макогон.
По его словам, "Оператор ГТС" сфокусировал свои капитальные инвестиции на те объекты, которые будут использоваться и без транзита от "Газпрома". При этом Макогон не поддерживает сценарий дробления ГТС на отдельные части - для транзитных услуг внутреннего рынка Украины, поскольку такая идея не соответствует логике газового рынка ЕС.
Если же контракт с "Газпромом" не будет продлен, то "Оператор ГТС" сосредоточится на поставках газа для своих потребителей. "Скоротимось, ужмемось и работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добыча", - комментирует Макогон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому
|ИмпортоНЕзамещение: кто и зачем лоббирует высокие пошлины на импортный «дизель»
|Контролируемый протест. Кто и зачем делает великомученика из одессита Стерненко
|Нерезиденты продолжают выводить свои капиталы из гривневых ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада одобрила законопроект Дубинского о лишении НБУ залогов по кредитам рефинансирования
|Таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, — ЕБА
|Рада отправила на доработку законопроект о разбавлении бензина биоэтанолом
|Турецкие компании отказались платить «Газпрому» по принципу «бери или плати»
|Нефтяные цены 16 июня перешли к росту на 1,6-1,7% на ожиданиях восстановления спроса
|Розничные цены автогаза 16 июня ускорили рост
|Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма
Это интересно
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen