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Украина за 5 месяцев снизила экспорт электроэнергии на 5%
15:23 15.06.2020 |
Украина в январе-мае 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 5,1% (на 139,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 2 млрд 574,064 млн кВт-ч, передает Энергореформа.
Как свидетельствуют данные оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 4,1% (75,028 млн кВт-ч) - 1 млрд 772,188 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу возросли на 20% (на 115,017 млн кВт-ч) - до 671,624 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Молдову составили 130,3 млн кВт-ч, что на 58% (на 179,288 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-мае-2019.
В Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.
Экспорт в мае 2020 года упал по сравнению с маем 2019 года на 78,6% и составил 125,125 млн кВт-ч. Практически весь объем (124,9 млн кВт-ч) э/э был экспортирован в Польшу, 210 тыс. кВт-ч - в Венгрию. Экспорт в Словакию и Румынию, по данным оператора, в мае не осуществлялся.
За пять месяцев Украина импортировала 1 млрд 737,709 млн кВт-ч, в том числе из Словакии было поставлено 1 млрд 026,312 млн кВт-ч, из Венгрии - 425,045 млн кВт-ч, Беларуси - 152,3 млн кВт-ч, из Румынии - 80,645 млн кВт-ч, из РФ - 53,4 млн кВт-ч.
В мае импорт э/э составил 33,140 млн кВт-ч против 150,607 млн кВт-ч в апреле. При этом в мае импорт осуществлялся только из Венгрии (16,409 млн кВт-ч), Словакии (14,424 млн кВт-ч) и Румынии (2,307 млн кВт-ч).
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