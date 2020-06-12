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Запуск «зеленых» аукционов перенесли на год. Буславец назвала причины
17:29 12.06.2020 |
"Зеленые" аукционы можно будет проводить уже со следующего года. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время брифинга, посвященного 100 дням правительства.
"Зеленые" аукционы, я думаю, будут со следующего года. Первый пункт, который мы должны выполнить - это утвердить квоты по различным технологиям. Мы должны эти квоты определить после принятия закона. И это предусмотрено меморандумом. Через два месяца после вступления в силу закона мы это сделаем ", - сказала Буславец.
Она отметила, что процедура квотирования не была проведена ранее, поскольку у министерства не было понимания того, как будет работать "зеленая" генерация в дальнейшем.
Буславец добавила, что сначала необходимо просчитать ситуацию, затем определиться с квотами. "После этого - выходить на аукцион. Думаю, что это будет в следующем году", - уточнила и.о. министра.
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