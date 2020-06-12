Запуск «зеленых» аукционов перенесли на год. Буславец назвала причины

"Зеленые" аукционы можно будет проводить уже со следующего года. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время брифинга, посвященного 100 дням правительства.

"Зеленые" аукционы, я думаю, будут со следующего года. Первый пункт, который мы должны выполнить - это утвердить квоты по различным технологиям. Мы должны эти квоты определить после принятия закона. И это предусмотрено меморандумом. Через два месяца после вступления в силу закона мы это сделаем ", - сказала Буславец.

Она отметила, что процедура квотирования не была проведена ранее, поскольку у министерства не было понимания того, как будет работать "зеленая" генерация в дальнейшем.

Буславец добавила, что сначала необходимо просчитать ситуацию, затем определиться с квотами. "После этого - выходить на аукцион. Думаю, что это будет в следующем году", - уточнила и.о. министра.