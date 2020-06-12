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Облгазы должны поделиться данными с выбранными потребителями поставщиками газа - меморандум МВФ
23:04 11.06.2020 |
Операторы газораспределительных сетей (ГРС), осуществляющие доставку газа, после намеченного на 1 июля открытия рынка для бытового сегмента должны будут делиться данными со всеми поставщиками, которых выберут бытовые потребители, отмечается в меморандуме украинских властей Международному валютному фонду (МВФ), обнародованном в четверг.
"Бытовые потребители должны иметь право разрешить передачу исторических данных о потреблении, а операторы системы распределения должны будут предоставлять доступ к своим историческим данных о потреблении любому поставщику, которого выбирает бытовой потребитель", - говорится в документе.
Согласно ему, такое предоставление данных должно осуществляться бесплатно, и для него будет запущен единый центр данных для бытовых потребителей газа.
В настоящее время базой данных, которая среди прочего необходима для свободной смены бытовыми потребителями поставщиков газа, располагают операторы ГРС. Ранее, в 2018 году, правительство обязало облгазы передать в Минфин информацию о каждом бытовом потребителе (ФИО, его идентификационный налоговый номер и номер паспорта, вид объекта, почтовый адрес, EІC-код потребителя и реквизиты заключенного с бытовым потребителем договора распределения газа) с тем, чтобы эти данные впоследствии были переданы "Нафтогазу". Однако указанное положение правительственного постановления было оспорено операторами ГРС.
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