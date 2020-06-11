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Кабмин подписал Меморандум с производителями «зеленой» электроэнергии
23:30 10.06.2020 |
Кабинет министров Украины в среду, 10 июня, подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики", сообщает "Урядовый портал".
"Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, предусматривающий их уменьшение. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%", - говорится в сообщении, на официальном сайте Кабмина в среду вечером.
Украина обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.
Согласно условий меморандума, усиливается ответственность производителей ВИЭ.
С 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах.
"Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика и со временем такая энергия была больше распространена, как наиболее чистая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа", - рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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