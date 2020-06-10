НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения

НКРЭКУ, на заседании в среду, внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей (населения) с 1 июля 2020 года, передает Энергореформа.

Для смены поставщика необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит перевод клиента на себя. При этом участие или получение подтверждения со стороны существующего поставщика для домохозяйства в процессе не потребуется.

Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.

"Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец-то дать свободу выбора каждому украинцу. До внедрения изменений процесс мог тянуться месяцами. С новыми правилами вы сможете сменить поставщика хоть за три дня", - прокомментировал решение глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий. Именно для этого регулятор дает время до 1 июля, чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы", - добавил он.

Как сообщала Энергореформа, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца - на 1 июля.

"Нафтогаз" рассчитывает увеличить свою долю на рынке поставок газа населению с 2-3% до 20%, но ожидает активность потребителей по смене поставщиков не с июля, а с 2021 года.