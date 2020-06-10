Первое защищенное название украинских ягод в ЕС появится до конца июля, – Минэкономики

В Украине завершается регистрация географического названия с историческим происхождением "мелитопольская черешня".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Это первая украинская ягода, которая получит регистрацию как географическое указание, и имеет право на признание в ЕС", - отмечается в сообщении.

Заявку на регистрацию географического указания подала "Ассоциация производителей мелитопольской черешни", а завершение регистрации ожидается в конце июля.

Согласно сообщению, называться "мелитопольской" будет иметь право черешня, которая выращивается в местности вокруг города Мелитополь на обоих берегах реки Молочная, а именно - в пределах города Мелитополь и окружающих населенных пунктов.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект ЕС "Географические указания в Украине".

В частности, первыми украинскими продуктами с зарегистрированными в Украине географическими указаниями будут: вино - защищенное название происхождения "Шабский", "Ялпуг", "Закарпатье" и "Белгород-Днестровский", сыр - "Гуцульская овечья брынза", арбуз - "Херсонский арбуз", черешня - "Мелитопольская черешня", мед - "Карпатский мед".