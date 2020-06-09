Польша повысила цены на транзит российского газа с 2021 года

Власти Польши утвердили новый тариф на транзит российского газа по проходящему через ее территорию участку трубопровода Ямал - Европа. "Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5 процента по отношению к действующему тарифу", сообщило в пятницу, 5 июня, Управление по регулированию энергетики (URE) Польши.

Это решение касается собственника польского участка газопровода Ямал - Европа EuRoPol Gaz, являющегося совместной компанией "Газпрома" и польского концерна PGNiG.

Результат стратегических инвестиций

Для оператора польской системы газопроводов Gaz-System предусмотрено повышение тарифа на вход газа в польскую ГТС на 10-13 процентов в зависимости от вида топлива. Повышение тарифов является результатом значительных стратегических инвестиций, которые осуществляет компания Gaz-System и которые оказывают непосредственное влияние на энергетическую безопасность Польши, отмечается далее.

Оба тарифа утверждены на период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Строительство газопровода Baltic Pipe

Между тем в мае Gaz-System получил все разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Варшава надеется, что благодаря трубопроводу удастся снизить зависимость от поставок российского газа.

Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию.