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Украина и Польша создали на границе новый виртуальный пункт передачи газа
22:53 05.06.2020 |
Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши (Gaz-System) объединили две существующие точки межгосударственного соединения - «Дроздовичи» и «Германовичи» - в единую виртуальную точку «ВТС-Украина-Польша», сообщила пресс-служба «Оператора ГТС».
Согласно сообщению, ее мощность соответствует мощностям обеих физических точек.
Отмечается, что создание виртуальной точки значительно упростит импорт газа в Украину с польского направления и усилит энергетическую безопасность страны.
Сообщается, что уже сейчас Украина готова принимать с ГТС Польши 6,6 млрд куб. м газа в год, однако выход на эти объемы станет возможным только после завершения ряда проектов реконструкции ГТС на польской территории.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) создали на границе единую виртуальную точку соединения «Берег».
Такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощностей.
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