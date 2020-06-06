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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина и Польша создали на границе новый виртуальный пункт передачи газа

22:53 05.06.2020 |

Новости ТЭК

 

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Польши (Gaz-System) объединили две существующие точки межгосударственного соединения - «Дроздовичи» и «Германовичи» - в единую виртуальную точку «ВТС-Украина-Польша», сообщила пресс-служба «Оператора ГТС».

Согласно сообщению, ее мощность соответствует мощностям обеих физических точек.

Отмечается, что создание виртуальной точки значительно упростит импорт газа в Украину с польского направления и усилит энергетическую безопасность страны.

Сообщается, что уже сейчас Украина готова принимать с ГТС Польши 6,6 млрд куб. м газа в год, однако выход на эти объемы станет возможным только после завершения ряда проектов реконструкции ГТС на польской территории.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) создали на границе единую виртуальную точку соединения «Берег».

Такое объединение является одним из требований, предусмотренных сетевым кодексом ЕС по распределению мощностей.
По материалам: УНИАН
 

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