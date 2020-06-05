Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" внесен в сенат США, сообщил один из соавторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Барассо.

По его словам, законопроект призван "уточнить и расширить" существующие санкции.

Всего законопроект поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

Документ предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке "Северного потока-2", говорится в тексте законопроекта.

В частности, предполагается возможность санкций против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. Также предполагается возможность санкций против тех, кто предоставляет услуги для испытаний, инспекций или сертификации для участников строительства трубопровода.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.