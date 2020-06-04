Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

 

Сенатор Тед Круз, автор американских санкций против "Северного потока 2", которые привели к отказу европейских подрядчиков строить магистраль, готовит новые санкции - против компаний, страхующих суда-трубоукладчики, передает агентство Bloomberg.

В черновом варианте законопроекта Круза, с которым ознакомилось агентство, отмечается, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока-2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Круз в заявлении объяснил, что цель его законопроекта, - вводить "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток-2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

08:45 Кабмин согласовал решение о вхождении IFC в акционеры «Укргазбанка»

08:25 Биржи АТР 4 июня не показывают определенной динамики в ожидании новых мер поддержки экономики

08:14 В НБУ рассказали, по какому графику будут работать на Троицу

07:55 Индексы США 3 июня закрылись в плюсе на позитиве по статистике и восстановлению экономики

03.06 На межбанке 3 июня торговля постепенно оживилась. Объем валютного рынка удвоился после вчерашнего спада

03.06 Небанковский финрынок Украины в I кв.-2020 увеличил капитализацию на 16%

03.06 Депозитные ставки для физлиц 03.06.20

03.06 С доходов по ОВГЗ больше не будут взимать военный сбор

03.06 Как мошенники зарабатывают на коронавирусе

03.06 НБУ определил единые подходы к использованию QR-кодов

03.06 Ипотека возвращается к докарантинному уровню

03.06 Исследование: каждый шестой биткоин хранится на кошельках криптовалютных бирж

03.06 Евро 3 июня дорожает к доллару седьмой день подряд в ожидании заседания ЕЦБ

03.06 Биржи АТР 3 июня закрылись ростом вслед за рынками США

03.06 Справочный курс гривны 2 июня вырос на 3,31 коп до 26,7928 грн/$1

• дальше…

08:29 Нефть дешевеет 4 июня на неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

08:09 Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав

07:59 Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

03.06 Кабмин инициирует госгарантии для «Укргидроэнерго» под проекты строительства Днестровской и Каневской ГАЭС

03.06 Правительство Украины приняло постановление об упрощении международной торговли зерновыми

03.06 МВФ определил дату заседания для утверждения кредита Украине

03.06 Кабмин ввел принцип экстерриториальности при регистрации земельных участков

03.06 В правительстве раскрыли детали меморандума с МВФ

03.06 С доходов по ОВГЗ больше не будут взимать военный сбор

03.06 Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

• дальше…

08:02 Программа помощи малому бизнесу в США станет более гибкой

07:59 Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

03.06 Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

03.06 Газовый блиц-криг. Как Турция у Греции шельф отжимает и что ей за это будет

03.06 Архитектор «мягкого карантина» Швеции признал ошибки в противодействии коронавирусу

03.06 Страны ОПЕК в мае исполнили сделку ОПЕК+ лишь на 75% из-за Ирака и Нигерии - источник

03.06 В Израиле назвали следующие шаги после ратификации соглашения о ЗСТ с Украиной

03.06 Коронавирус и немецкие бордели: как пандемия убивает проституцию

03.06 На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей

03.06 В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда

02.06 Союз нарушимый. Как Россия теряет постсоветскую сферу влияния

02.06 Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США

02.06 Судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение полицейским

02.06 Константин Эггерт: Путин не сдаст Хафтара

02.06 Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

• дальше…

08:09 Системных нарушителей ПДД в Украине хотят лишать водительских прав

03.06 Шмыгаль назвал дату возобновления внутреннего авиасообщения и полноценной работы ресторанов

03.06 В Киеве с 1 июля электронный билет станет единственным способом оплаты проезда

03.06 В мае средняя цена квартир на вторичном рынке недвижимости Киева отмечена на уровне 1402 долл. США/кв. м

03.06 Средние цены на квартиры в новостройках Киева, в мае 2020 года составили 28414 грн/кв.м

01.06 Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать

01.06 Минюст планирует расширить проект государственно-частного партнерства, привлекая к нему еще и закрытые тюрьмы

29.05 С понедельника в киевском метро могут быть ограничения на вход для соблюдения дистанции

28.05 «Письма счастья» водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали

28.05 Номер налогоплательщика можно получить в 14 лет вместе с ID-картой

27.05 Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

27.05 В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

27.05 «Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине

25.05 КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда

22.05 Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

• дальше…

08:52 Медаль Вилкулу и советские звезды на пагонах. Почему Зеленскому уже поздно переживать за свой имидж в войсках

03.06 Зеленский: у нас будет вице-премьер по ОПК или промполитике, один из кандидатов – Немилостивый

03.06 Шмыгаль внес в Раду представления на назначение Ткаченко министром культуры, Абрамовского - экологии, Стефанишиной - вице-премьером по евроинтеграции

03.06 Крым, вода и угроза большой войны. Почему оптимизм власти пугает не меньше цинизма Путина

03.06 Экзотика от Банковой: Удастся ли Зеленскому найти альтернативу Минску

03.06 Суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления братом Ермака

02.06 Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу

02.06 Пересмотр закона о языке: Когда власть ради «мира с ОРДЛО» поставит украинизацию на паузу

02.06 Пристайко может стать послом Украины в Великобритании

02.06 Фракция «Слуги народа» поддержала назначение Стефанишиной вицепремьером

02.06 Партия Зеленского предложила назначить министром информационной политики бывшего топ-менеджера Коломойского

02.06 Резников считает, что сегодня нет угрозы полномасштабной войны России против Украины

02.06 Будапештский меморандум можно использовать как основание для начала консультаций и создания новой площадки – Резников

02.06 Резников: поставки воды в Крым могут возобновиться только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса

01.06 Месть Саакашвили. Как Зеленского убедили дать правительству Шмыгаля стратегию из трех букв

• дальше…

03.06 Представлена BMW 4 серии с огромными «ноздрями»

03.06 Простое, но очень полезное новшество Google Chrome. Браузер превратится в бесплатный редактор PDF

03.06 В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей

03.06 Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life

03.06 Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи

03.06 На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей

02.06 Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного

02.06 Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW

01.06 Имеет признаки сомнительного: Нацкомиссия предупреждает украинцев о рисках инвестирования в Exlimited

01.06 Renault откажется от бренда Alpine

01.06 Исследователи обнаружили новый тип атак на процессоры Intel и AMD

01.06 Корабль компании SpаceX «Драгон» успешно пристыковался к МКС, астронавты перешли на станцию

01.06 SpaceX сделала это. Состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon

29.05 Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra

29.05 В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно