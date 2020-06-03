НКРЭКУ проверит возможность манипулирования на рынке электроэнергии со стороны 64 лицензиатов

Нацрегулятор (НКРЭКУ), проведет внеплановые выездные проверки 64 компаний касательно соблюдения законодательства и лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии, трейдерскую деятельность и осуществление функций гарантированного покупателя.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в 3 июня, передает Энергореформа.

Согласно обоснованию к принятию постановления, необходимость проведения проверок вызвана неоднократными, начиная с конца января, обращениями ГП "Оператор рынка" относительно случаев возможного манипулирования отдельными участниками рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, которое, по мнению ГП, заключалось в заявках на покупку-продажу э/э по заниженным ценам, заявках на продажу несуществующих объемов э/э, а также заявках на покупку объемов, не подтвержденных потребителями.

Комиссия отметила, что в конце февраля запрашивала информацию от лицензиатов, указанных в обращениях "Оператора рынка", и на основе анализа полученных данных, а также разъяснений ГП пришла к выводу, что их действия могут свидетельствовать о нарушении ряда лицензионных условий и правил рынка.

Как сообщалось, в конце мая глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в связи с резким снижением спроса и цен на рынке электроэнергии обратился к Службе безопасности и Антимонопольному комитету Украины с просьбой расследовать возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в "вертикально-интегрированную финансово-промышленную группу".

Позже НКРЭКУ объяснила резкое снижение цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) 25-26 мая действиями группы "ДТЭК", во избежание манипуляций заявила о планах принять решение об определении минимальных цен на РСВ.

В свою очередь энергохолдинг ДТЭК отрицает обвинения в свой адрес со стороны НКРЭКУ относительно манипуляций на рынке и требует от регулятора справедливого и публичного расследования этих фактов.

Перечень компаний, соблюдение лицензионных условий и правил рынка которыми будет проверена НКРЭКУ (укр)