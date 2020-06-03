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НКРЭКУ проверит возможность манипулирования на рынке электроэнергии со стороны 64 лицензиатов
13:06 03.06.2020 |
Нацрегулятор (НКРЭКУ), проведет внеплановые выездные проверки 64 компаний касательно соблюдения законодательства и лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии, трейдерскую деятельность и осуществление функций гарантированного покупателя.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании в 3 июня, передает Энергореформа.
Согласно обоснованию к принятию постановления, необходимость проведения проверок вызвана неоднократными, начиная с конца января, обращениями ГП "Оператор рынка" относительно случаев возможного манипулирования отдельными участниками рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, которое, по мнению ГП, заключалось в заявках на покупку-продажу э/э по заниженным ценам, заявках на продажу несуществующих объемов э/э, а также заявках на покупку объемов, не подтвержденных потребителями.
Комиссия отметила, что в конце февраля запрашивала информацию от лицензиатов, указанных в обращениях "Оператора рынка", и на основе анализа полученных данных, а также разъяснений ГП пришла к выводу, что их действия могут свидетельствовать о нарушении ряда лицензионных условий и правил рынка.
Как сообщалось, в конце мая глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в связи с резким снижением спроса и цен на рынке электроэнергии обратился к Службе безопасности и Антимонопольному комитету Украины с просьбой расследовать возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в "вертикально-интегрированную финансово-промышленную группу".
Позже НКРЭКУ объяснила резкое снижение цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) 25-26 мая действиями группы "ДТЭК", во избежание манипуляций заявила о планах принять решение об определении минимальных цен на РСВ.
В свою очередь энергохолдинг ДТЭК отрицает обвинения в свой адрес со стороны НКРЭКУ относительно манипуляций на рынке и требует от регулятора справедливого и публичного расследования этих фактов.
Перечень компаний, соблюдение лицензионных условий и правил рынка которыми будет проверена НКРЭКУ (укр)
|ТОВ "МГК"
|ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО"
|ТОВ "НОВА-ЕНЕРГЕТИЧНА-КОМПАНІЯ"
|ТОВ "АІМ"
|ТОВ "ОНК-ГРУП"
|ТОВ "Д. ТРЕЙДІНГ"
|ТОВ "ОППОЗИТ"
|ТОВ "ДЕ ТРЕЙДИНГ"
|ТОВ "ПАВЕРСТОК"
|ТОВ "ЕЛЕКТРИКА УКРАЇНИ"
|ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"
|ТОВ "ЕНЕРГО-ГАЗ"
|ТОВ "УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ"
|ТОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ"
|ТОВ "ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ"
|ТОВ "ЕНЕРГОЗАХІД"
|АТ "ДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
|ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД ГРУП"
|АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
|ТОВ "ЕНЕРДЖІКС"
|АТ "ЗФЗ"
|ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД"
|АТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
|ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГО ПОСТАЧ"
|АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"
|ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК"
|АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
|ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОТРЕЙД"
|АТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ"
|ТОВ "МЕГАВАТТ ТРЕЙДИНГ"
|ДП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ"
|ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ"
|КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ"
|ДП "СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ"
|ПРАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5"
|ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
|ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
|ПРАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ"
|ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА"
|ПРАТ "НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС"
|ТОВ "БІОЕНЕРДЖІТРАНС"
|ТОВ "ДВ НАФТОГАЗВИДОБУВНА КОМПАНІЯ"
|ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО"
|ТОВ "ЕТГ"
|ТОВ "ЕНЕРГОЛАЙТ КОМПАНІ"
|ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"
|ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
|ТОВ "ЖОЕК"
|ТОВ "І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ"
|ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
|ТОВ "КРАМАТОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО"
|ТОВ "МІДСТРІМ ЮКРЕЙН"
|ТОВ "ООЕК"
|ТОВ "РОЕК"
|ТОВ "СОЛДІ ІНФІНІТІ"
|ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
|ТОВ "УКР ГАЗ РЕСУРС"
|ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
|ТОВ "УКРТОРГ ЕНЕРДЖИ"
|ТОВ "ФПК "РЕСУРСГРУП"
|ТОВ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ"
|ТОВ "ЧОЕК"
|ТОВ "ШОСТКИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЕНЕРГОРЕМОНТ"
|ТОВ "ЮГ-ГАЗ"
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