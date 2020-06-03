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НКРЭКУ ввела новые ограничения для трейдеров электроэнергии и обязала ТЭС отчитываться об объемах топлива
13:03 03.06.2020 |
НКРЭКУ обязала НЭК «Укрэнерго» проводить мониторинг сделок на рынке двусторонних договоров и на рынке «на сутки вперед», если системный оператор обнаружит, что трейдер выставил на продажу на рынке «на сутки вперед», большие объемы, чем суммарное значение электроэнергии уже законтрактованного на рынке двусторонних договоров ( с учетом экспорта и импорта), тогда такая компания на 7 дней будет лишена возможности участия в этих сегментах рынка (и на внутресуточном рынке). Соответствующее решение было принято на заседании 3 июня.
Регулятор принял это решение по предложению НЭК «Укрэнерго».
Кроме того, согласно решению НКРЭКУ, тепловая генерация должна за день до продажи электроэнергии подавать в «Укрэнерго» информацию об остатках угля и законтрактованные объемы газа, об удельной себестоимости производства электроэнергии и ремонты генерирующего оборудования. Объемы продаж электроэнергии операторами ТЭС не могут превышать объемов, для производства которых достаточно топлива. Если тепловая генерация подаст на рынке двусторонних договоров заявку с объемами, которые будут превышать возможности по топливу, «Укрэнерго» отклоняет регистрацию таких заявок.
Данные решения, по словам члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленка, были приняты с целью недопущения манипуляций на рынке электроэнергии, в частности на балансирующем рынке.
Также комиссия планировала на этом заседании установить минимальные предельные цены на рынке «на сутки вперед» на июнь 2020 года: в часы минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) на уровне 566,7 грн / МВт*ч и в часы максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00) - 980,39 грн / МВт*час. Однако, такое решение было отложено для проведения консультаций с Антимонопольным комитетом.
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