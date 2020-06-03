Финансовые новости
- |
- 03.06.20
- |
- 08:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Импорт газа в январе - мае 2020 вырос на 30%
08:04 03.06.2020 |
Украина в январе - мае 2020 года импортировала из стран Европейского Союза 5,2 млрд кубометров газа, из них по виртуальному реверсу - 1,1 млрд кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины».
"В январе-мае 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС составили 5,2 млрд куб. м, что на 30% (на 1,2 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 28% превышает средний показатель в 2016 - 2019 годах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за первые пять месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 2,8 млрд кубометров (+25% по сравнению с тем же периодом в прошлом году), из Венгрии - 1,6 млрд кубометров (+38%), из Польши - 0,8 млрд кубометров (+40%).
В ОГТСУ подчеркнули, что эти объемы импорта включают также виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с начала этого года: из Венгрии - 642 млн кубометров и из Польши - 497 млн кубометров.
В компании также предоставили статистику импорта за май. Так, по оперативным данным, в мае 2020 года в Украину было импортировано 1,337 млрд кубометров природного газа. Это на 13%, или на 205 млн кубометров, меньше импортного объема мая 2019 года. В то же время, это на 18%, или 206 млн кубометров, больше, чем в апреле 2020 года.
"Такое падение импорта в мае месяце по отношению к аналогичным прошлогодним показателям объясняется относительно высокой наполненностью подземных газохранилищ в Украине. А увеличение поступлений газа из стран ЕС в мае по отношению к апрелю 2020 года - ростом спроса на новую услугу short-haul, которую Оператор ГТС Украины ввел с началом 2020 года", - заявили в компании.
Всего с начала года по short-haul в Украину было протранспортировано 802 млн кубометров, фактически 100% которых было закачано трейдерами в подземные хранилища газа в режиме «таможенный склад», сообщили в ОГТСУ.
Как сообщал Укринформ, природный газ поступает в Украину исключительно из стран Европейского Союза. Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «Прикрытие». Зачем Ермак брал с собой в Берлин Кулебу
|Стало известно, чего ждет МВФ от Украины: «маяки» и дедлайны
|Пересмотр закона о языке: Когда власть ради «мира с ОРДЛО» поставит украинизацию на паузу
|Виталий Портников: Вряд ли Трампу удастся расширить сам состав «семерки»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕИБ предоставит Украине € 300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий
|В Польше заявляют, что в Украине вскоре появится еще один морской порт
|Импорт газа в январе - мае 2020 вырос на 30%
|Украина за 5 мес. сократила выпуск проката и чугуна на 6,6%, стали на 9,6%
|В мелком опте 2 июня цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ продолжили рост
|Минфин 2 июня увеличил продажу ОВГЗ почти на 2 млрд грн
|Рынок новых коммерческих авто в Украине за 5 мес. сократился на 26%
Это интересно
|SpaceX сделала это. Состоялся первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon
|Марк Цукерберг раскрыл особенности бизнес-модели Libra
|В Facebook провели ребрендинг кошелька для Libra и пообещали интеграцию с WhatsApp
|Chrome 84 будет блокировать запросы сайтов на отображение уведомлений
|Длинные ролики на YouTube теперь можно делить на «главы»
|Nissan объявил о масштабной реструктуризации
|Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин