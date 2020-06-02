ЕБА раскритиковала НКРЭКУ за проект модели перехода на стимулирующее тарифообразование

Модель перехода на стимулирующее тарифообразование, которую предложила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) нуждается в доработке. Об этом сообщается на сайте Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

«Текущий проект модели перехода на стимулирующее регулирование, предложенный НКРЭКУ, не соответствует ожиданиям бизнеса и иметь потенциальное негативное влияние на отрасль ... Предложенная методология не учитывает успешный международный опыт и не будет способствовать привлечению существенного объема инвестиций, которые бы позволили обновить сети в нужном масштабе», - отмечается в сообщении.

Эксперты Ассоциации предлагают использовать европейскую практику, которая предусматривает использование единой базы активов и определять норму доходности на уровне WACC с пересчетом раз в год, или перед началом регуляторного периода.

Кроме того, в ЕБА считают, что все инвестиции в основные средства оператора системы распределения (кроме платы за присоединение) должны исчисляться как средства, за счет которых была создана регуляторная база активов.

Члены ЕБА также предлагают разработать комплексную государственную программу долгосрочного кредитования операторов системы распределения.

«НКРЭКУ должен согласовывать только перспективный план развития системы распределения, а не инвестиционную программу на конкретный год, а также не осуществлять дальнейшие корректировки инвестиционных программ», - подчеркивается в сообщении.

В Ассоциации считают, что для инвестирования в автоматизацию, новые технологии, умные счетчики у компаний иногда остается недостаточно средств, а это, в свою очередь, напрямую влияет на выполнение требований по уменьшению показателей SAIDI и технологических нарушений.

По подсчетам ЕБА, понадобится около 8-10 лет, чтобы почувствовать существенный прогресс в этом направлении при условии, что НКРЭКУ позволит операторам системы распределения самостоятельно определяться с объектами для инвестирования.

Стимулирующее тарифообразование - система долгосрочного регулирования тарифов, направленная на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний. Переход к такому тарифообразованию является одним из евроинтеграционных обязательств Украины.

Такая система регулирования предполагает, что облэнерго гарантированно получать прибыль. Считается, что это будет стимулировать компании вкладывать средства в модернизацию активов.

Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго (так называемый RAB-тариф). Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 29 апреля.