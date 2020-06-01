ЕБРР и Энергетическое сообщество намерены помочь Украине с газовой биржей

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Энергетическое сообщество (ЭС) подтверждают свою готовность оказать Украине поддержку с газовой биржей и отмечают значительный прогресс, достигнутый Украинской энергетической биржей (УЭБ) в создании такой хорошо функционирующей газовой биржи.

"Газовая биржа в Украине - это, безусловно, не несбыточная мечта, но необходимо тесное сотрудничество и решительная приверженность всех участников рынка. Чтобы поддержать такое развитие, ЕБРР и Энергетическое сообщество объединят свои усилия", - говорится в распространенной ЭС презентации директора команды природных ресурсов ЕБРР Эрика Расмуссена (Eric Rasmussen), энергетического экономиста ЕБРР Джузеппе Гримальди (Giuseppe Grimaldi) и газового эксперта ЭС Грегора Вайнцеттеля (Gregor Weinzettel), передает Энергореформа.

Они напомнили, что ранее ЕБРР, ЭС и Baringa участвовали в проекте по структуризации развития газовой биржи в Украине. Было проведено несколько встреч, и крупнейшие европейские биржи выразили заинтересованность поддержать развитие газового рынка в Украине, однако из-за выборов, анбандлинга и переговоров о транзите эта инициатива была остановлена.

Представители ЕБРР и ЭС отмечают, что за это время ситуация с развитием рынка газа в Украине изменилась, и УЭБ продемонстрировала значительный прогресс и декларирует техническую готовность к торговле краткосрочными стандартизированными продуктами.

В своих объединенных усилиях ЕБРР и ЭС называют основным аспектом поддержку запуска спотового/балансирующего рынка, а также программ трейдинга и клиринга, центрального контрагента и рыночного надзора.

УЭБ была создана в 2010 году и работает в различных товарных сегментах. На сегодняшний день УЭБ является единственной платформой в стране, где сосредоточена большая часть ликвидности (внебиржевые аукционы), отмечается в презентации. Биржа насчитывает 335 участников, аккредитованных в секции торговли природным газом, а котировки УЭБ становятся индикаторами рыночной цены, используемыми органами госвласти, участниками рынка, международными и украинскими аналитическими агентствами. Помимо того биржа стала членом Europex - Ассоциации европейских энергетических бирж.