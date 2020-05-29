Еврокомиссия утвердила плановый объем инвестиций в водородную энергетику €430 млрд до 2030 г.

Европейская комиссия на заседании 27 мая предусмотрела в новом «зеленом соглашении» плановый объем инвестиций в водородную энергетику на уровне €430 млрд на срок до 2030 г. Об этом в эфире программы «НаКарантине» на YouTube-канале enkorr сообщил президент «Украинского водородного совета» Александр Репкин.

«Вчера было историческое заседание Еврокомиссии, на котором приняли инициативу по новому европейскому новому зеленому соглашению. На заседании также была озвучена цифра €430 млрд инвестиций до 2030 г.», - сообщил президент отраслевой ассоциации.

Из этой суммы €220 млрд инвестиций планируется направить непосредственно на проекты для производства водорода и еще €160 млрд - совместно с поддержкой возобновляемых источников энергии.





«Также на первоначальном этапе планируются субсидии и гранты для развития производства в размере порядка €95 млрд», - добавил глава ассоциации.

По словам А.Репкина, €120 млрд инвестиций до 2030 г. планируется направить на проекты развития водородной инфраструктуры и хранения. Под эту статью инвестиций подпадает и обустройство сети заправочных станций.

«Это инвестиции в создание новой отрасли. Такой объем финансирования еще раз говорит о серьёзности намерений стран Европейского Союза», - подчеркнул Александр Репкин.