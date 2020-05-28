Дефицит мощностей хранения перекинулся с нефти на СПГ

На мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) полным ходом идет процесс, ранее затронувший рынок нефти. Американские производители СПГ оказались перед риском волны отмены заказов, поскольку их покупатели по всему миру столкнулись с растущими запасами газа в хранилищах в условиях падения спроса на ресурс из-за коронавирусного кризиса, передает Oilexp со ссылкой на Bloomberg.

Американские СПГ-проекты могут получить запросы на отмену в общей сложности 35-45 поставок на июль, что превысит количество поставок, аннулированных на июнь. Это означает, что США - наиболее быстро растущему мировому производителю СПГ - придется отменить в июле больше половины своих среднемесячных отгрузок, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на газовых трейдеров.

Знакомые с ситуацией источники Bloomberg заявили, что компания Cheniere Energy Inc., крупнейший производитель СПГ в США, получила запросы на отмену сразу 30 отгрузок СПГ, назначенных к отправке в июле, от покупателей с долгосрочными контрактами. Что касается июньских поставок, то клиенты сообщили Cheniere, что не выкупят как минимум десять партий. Кроме того, Cheniere также может отменить некоторые свои отгрузки, которые обычно предназначались для спотового рынка.

«Гибкость, неотъемлемая от наших СПГ-контрактов - гибкость в конечном пункте поставок и возможность не выкупать партию, оплатив вместо этого стоимость сжижения газа, - помогает нашим покупателям эффективно управлять своими энергетическими портфелями на протяжении рыночного цикла, одновременно обеспечивая для нас надежный денежный поток», - ответили на запрос Bloomberg в компании Cheniere.

Кроме того, заявки на отмену поставок, по информации агентства, были представлены американским заводам по производству СПГ в Сабин-Пасс (Sabine Pass) и Корпус-Кристи (Corpus Christi). Среди других предприятий США, которые получили аналогичные запросы от покупателей из Европы и Азии, - терминал Cameron компании Sempra Energy в Луизиане и техасский проект Freeport LNG. Последний отказался комментировать ситуацию; представитель Cameron LNG сообщил Bloomberg, что покупатели вносят ряд изменений в свои заявки, не уточняя деталей.

«Учитывая то, что ожидаемый спрос в Великобритании будет ниже среднего, а мощности хранения СПГ ограничены, очевидно, что возможностей для каких-либо дополнительных поставок очень мало», - заявил Bloomberg старший аналитик Wood Mackenzie Ltd Адриен Коллино.

Экономические условия отправки американского СПГ на рынке Азии и Европы резко ухудшились, констатирует Bloomberg. Главная американская эталонная котировка СПГ на луизианском Henry Hub сейчас превышает цены на СПГ на европейских хабах. Азиатские спотовые цены уже оттолкнулись от рекордно низкого уровня, однако они по-прежнему не достигли отметок, при которых американский экспорт СПГ становится прибыльным.

В марте цена газа на Henry Hub упала до $1,52 за миллион британских тепловых единиц (mmbtu) - самый низкий уровень с августа 1995 года, - хотя с того момента она увеличилась примерно на 12%, свидетельствуют данные Reuters. Мощности хранения газа в Северо-Западной Европе, по прогнозу, к концу июня будут заполнены в объеме 446 тераватт-час при совокупной вместимости 500 тераватт-час, что создает высокий риск исчерпания потенциала хранилищ к концу июля, отмечают аналитики Refinitiv.

22 мая на эталонном европейском газовом рынке, нидерландском хабе TTF, цена на газ расчетом день вперед снизилась до €2,5/МВт*ч (-20%), или менее чем до $1/mmbtu. В Великобритании цены в моменте снижались до 30%.

В целом, отмечал в своей недавней статье для Forbes глава Global Gas Market Research Кристи Крамер, газовый рынок до недавнего времени справлялся с коронавирусным кризисом лучше, чем нефтяной - с начала чрезвычайной ситуации мировой спрос на газ упал всего на 2% в связи с устойчивой потребностью в газе ряда промышленных секторов, прежде всего электростанций и теплоцентралей. Однако коронавирус появился уже в ситуации перенасыщенного газового рынка, что в целом повторяет картину на рынке нефти.

По оценке аналитика Bloomberg NEF Анны Борисовой, текущие форвардные цены на СПГ сигнализируют, что в июле трейдеры потеряют более $0,7/mmbtu на экспортных операциях с побережья Мексиканского залива в Роттердам и более $0,4/mmbtu при экспорте в Токио.

«Отрицательные показатели рентабельности для американского экспорта СПГ подразумевают, что отмены отгрузок могут продлиться до октября», - утверждает Борисова.

Хранилища СПГ на ближайшем для американских поставок европейском рынке уже заполнены выше нормального уровня, и это ограничивает возможность увеличения импорта газа в конце лета. Существуют признаки того, что отмены поставок американского СПГ поспособствуют фактическому сокращению его производства, поскольку цена на природный газ, поставляемый на экспортные терминалы США, стремительно упала до минимальных значений за последние семь месяцев.

Сокращение производства СПГ в США может обеспечить определенную передышку в ситуации глобального избытка газа, отмечает Bloomberg. Отгрузки от других мировых поставщиков сохраняли стабильность, несмотря на теплую зиму и коронавирусный кризис, и это размывало спрос, поскольку новые заводы по производству СПГ продолжают продвигать свою продукцию на рынок. Не планирует сокращать производство СПГ и глобальный лидер этого рынка - Катар, о чем на днях заявил исполнительный директор компании QP Саад аль-Кааби.

В опубликованном 25 мая исследовании IHS Markit говорится, что в США уже началось сокращение мощностей по сжижению газа. С конце марта до середины мая поставки газа на американские предприятия по производству СПГ упали с 9,5 млн до 6 млн кубических футов в сутки.

«Произошло неизбежное: американские мощности по производству СПГ снижаются в ответ на воздействие рыночных сил, обостренное коронавирусом. Мы наблюдаем историческое событие: США со своим СПГ принимают на себя новую роль компенсирующего поставщика», - прокомментировал ситуацию исполнительный директор IHS Markit Террелл Бенке.

Согласно последней по времени оценке IHS Markit, показатель использования совокупных американских СПГ-мощностей упал до 65%, и впереди дальнейшее сокращение. Ожидается, что периодически он будет опускаться ниже 50%, учитывая летние ценовые дифференциалы, при которых американский СПГ явно приобретает отрицательную внутреннюю стоимость в рамках краткосрочных предельных затрат.

«Перспективы экспорта американского СПГ этим летом имеют тенденцию к снижению. Текущие форвардные цены демонстрируют, что американский СПГ имеет отрицательную внутреннюю стоимость, по меньшей мере, до сентября. Впереди новые отмены поставок. Все это способствует дальнейшим затруднениям и появлению новых возможностей для гибких поставок на глобальный газовый рынок», - отмечает старший аналитик IHS Markit Мэтью Шрюэн.

Эксперты не рассчитывают, что падение американского производства СПГ приведет к беспроблемному выравниванию глобального рынка. Ожидается, что отмена поставок СПГ из США и других стран спровоцирует еще большую волатильность цен по мере того, как рынок будет искать баланс спроса и предложения.

Как сообщал enkorr, саудовская судоходная компания Bahri приостановила планы по фрахту 12 СПГ-танкеров.

Управление энергетической информации (EIA) снизило прогноз по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из США в 2020 г. до 6,04 млрд кубических футов в сутки (ранее прогнозировалось 6,96 млрд куб. футов). В 2021 г. этот показатель прогнозируется на уровне 7,31 млрд кубических футов (7,72 млрд куб. футов).