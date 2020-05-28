В Украине впервые производство электричества на угольных станциях превысило атомные

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине впервые производство электричества на угольных станциях превысило атомные

15:48 28.05.2020 |

Новости ТЭК

 

Вчера в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6663 МВт. Это стало следствием того, что накануне министерство энергетики заставило Энергоатом еще уменьшить работу своих блоков, хотя имеющаяся мощность, которая может работать, составляет 9490 МВт. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Андрей Герус, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа".

Также Герус сообщается, ссылаясь на график, что ограничения Энергоатома не связаны со снижением потребления, а связаны с тем, что выработку отдали угольной ТЭС

В Украине впервые производство электричества на угольных станциях превысило атомные

 

"Таким образом ограничения Энергоатома составило 2827 МВт - это мощность всей Ровненской АЭС, или на 41% больше мощности Хмельницкой АЭС. Всего в ограничениями сейчас 9 блоков - на всех АЭС. Ограничивается государственный Энергоатом, владельцем которого является вы все, как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Р. Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что Энергоатом проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур", - сообщает Герус.

По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

15:39 ПриватБанк заявляет о поддельных документах в деле Суркисов

14:25 Евро 28 мая дорожает к доллару третий день подряд на внутреннем оптимизме

12:58 Биржи АТР 28 мая закрылись разнонаправленно на смешанном внешнем фоне

12:18 Справочный курс гривны 28 мая вырос на 9,13 коп до 26,9136 грн/$1

11:49 НБУ констатирует стабильность на банковском рынке

11:36 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.05.20

11:32 Остаток средств на корсчетах банков 28.05.20

11:18 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.05.20

10:08 Goldman Sachs: биткоин и другие криптовалюты не являются классом активов

09:20 Золото дорожает 28 мая на росте напряженности между Китаем и США

09:05 Доллар 28 мая торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне геополитической напряженности

08:11 Биржи АТР 28 мая в основном снижаются на опасениях за эскалацию конфликта США и КНР

27.05 Иностранцы были главными потребителями доллара на межбанке 27 мая

27.05 Депозитные ставки для физлиц 27.05.20

27.05 Евро дорожает к доллару 27 мая в ожидании внутренних новостей

• дальше…

15:59 МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на Бундестаг

14:20 Путин спешит победить: Почему Грызлов провоцирует эскалацию конфликта на Донбассе

12:09 США готовятся выделить Украине военную помощь, учитывая прогресс в реформах

12:07 Меркель перед председательством в ЕС: Россия доставит нам хлопот

08:26 Франция впервые привлекает инвесторов больше других стран Европы

08:08 Белый дом анонсировал указ Трампа о соцсетях. Неизвестно, что в нем и есть ли у Трампа такие полномочия

07:58 США отменят исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана

27.05 Евросоюз утвердил упрощение визового режима с Беларусью

27.05 ЕС согласовал масштабный план восстановления экономики на 750 млрд евро

27.05 Правительство отнесло Панаму к перечню офшорных зон

27.05 Пандемия коронавируса породила угрозу новых кризисов в будущем - ЕЦБ

27.05 МЭА рассказало о перспективах сланцевой отрасли в США

27.05 Twitter впервые пометил сообщения Трампа как вводящие в заблуждение

26.05 Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020г, но спад близок к завершению

26.05 США обвиняют Россию в переброске истребителей в Ливию

• дальше…

27.05 Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

27.05 В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

27.05 «Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине

25.05 КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда

22.05 Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

22.05 В КГГА заявили, что проверять температуру пассажирам в метро и ограничивать их количество не будут

22.05 В Киеве за два месяца эвакуировали более 8 тысяч авто за нарушение парковки

22.05 В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»

21.05 Запуск автофиксации нарушений ПДД с 1 июня: Кабмин принял необходимое решение

20.05 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

20.05 Метро запустят с 25 мая – решение Кабмина

19.05 Маски, перчатки и лимит на пассажиров: Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве

19.05 Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

18.05 Кличко анонсировал возобновление работы крупных магазинов и фитнес-клубов

18.05 Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД

• дальше…

14:20 Путин спешит победить: Почему Грызлов провоцирует эскалацию конфликта на Донбассе

13:49 Гонтарева: В Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие

12:09 США готовятся выделить Украине военную помощь, учитывая прогресс в реформах

09:48 Министерства для раскольников. Что Коломойский и Богдан хотят получить от Зеленского и Шмыгаля

08:58 Богдан или Ляшко: Как на округе погибшего Давыденко могут устроить большие проблемы Ермаку

27.05 Красочный оборвыш. Зачем Шмыгалю программа-невидимка по спасению экономики

27.05 Кабмин засекретил реестр концессионных договоров

27.05 «Я не Ваш оппонент, я Ваш приговор». Как далеко Зеленский может зайти в преследовании предшественника

27.05 Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника

27.05 Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти

27.05 Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое

26.05 Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

26.05 Суд закрыл дело против бывшего заместителя генпрокурора Кузьмина, – Венедиктова

26.05 За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос «Социса»

26.05 Правительственный офис по евроинтеграции уже 8 месяцев работает без руководителя

• дальше…

14:06 Китай первым в мире разрешил полеты тяжелых пассажирских дронов

13:59 Австралия будет внедрять технологию производства водорода и графита из сточных вод

27.05 Составлен рейтинг современных маслкаров

27.05 Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70

27.05 Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом

27.05 Kia выпустит маленький и очень дешёвый электромобиль

27.05 Twitter впервые пометил сообщения Трампа как вводящие в заблуждение

26.05 Samsung представила новый чип безопасности для смартфонов

26.05 MediaTek Dimensity 820 обходит по производительности Kirin 980 и приближается к Snapdragon 855

26.05 Дебютировали смартфоны Xiaomi Redmi 10X с 5G-чипом Dimensity 820 и ценой от 205 евро

26.05 Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

26.05 Xiaomi представила беспроводные наушники-вкладыши Redmi Earbuds S с игровым режимом

26.05 Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза

26.05 Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров

25.05 В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно