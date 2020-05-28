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В Украине впервые производство электричества на угольных станциях превысило атомные
15:48 28.05.2020 |
Вчера в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6663 МВт. Это стало следствием того, что накануне министерство энергетики заставило Энергоатом еще уменьшить работу своих блоков, хотя имеющаяся мощность, которая может работать, составляет 9490 МВт. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Андрей Герус, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа".
Также Герус сообщается, ссылаясь на график, что ограничения Энергоатома не связаны со снижением потребления, а связаны с тем, что выработку отдали угольной ТЭС
"Таким образом ограничения Энергоатома составило 2827 МВт - это мощность всей Ровненской АЭС, или на 41% больше мощности Хмельницкой АЭС. Всего в ограничениями сейчас 9 блоков - на всех АЭС. Ограничивается государственный Энергоатом, владельцем которого является вы все, как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Р. Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что Энергоатом проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур", - сообщает Герус.
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