Польша в первом квартале экспортировала в Украину почти 700 миллионов кубов газа

В первом квартале этого года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG экспортировала в Украину 690 млн куб. газа.

Информацию, которую обнародовал в эфире Польского радио председатель PGNiG Ежи Квецинский, подтвердили корреспонденту Укринформа в компании.

"В первом квартале этого года мы продали потребителям 10,6 млрд куб. газа. Это рекордные объемы газа. Одновременно мы экспортировали за границу 690 млн кубометров газа, что составляет 7% от общих объемов (проданного газа - ред.). Речь идет прежде всего об экспорте в Украину", - сообщил Квецинский.

В пресс-службе PGNiG подтвердили агентству, что эти 690 млн кубометров газа экспортированы в первом квартале именно в Украину.

Квецинский отметил, что собственная добыча газа, а также импорт сжиженного газа через терминал LNG в Свиноуйсце и транспортировки газа в РП по Балтийскому потоку (Baltic Pipe) будет означать избыток газа в Польше, который страна будет продавать за границу.

Как подчеркивалось, в начале мая по случаю начала строительства газопровода Baltic Pipe президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша хочет стать "газовым хабом для этой части Европы". Он отметил, что благодаря строительству интерконнекторов Польша хочет поставлять газ с шельфа Норвежского моря в соседние страны в рамках Инициативы трех морей, а также в Украину. Он добавил, что таким образом Польша станет "одним из гарантов энергетической безопасности Украины", которая много лет была под газовым, энергетическим шантажом России.