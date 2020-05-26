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АНАЛИТИКА

Водород вместо газа из России: Германия готовит первый шаг

15:57 26.05.2020 |

Новости ТЭК

 Андрей Гурков /Deutsche Welle

Европа, усиливая борьбу против изменения климата, берет курс на широкое использование водорода как экологичного сырья и энергоносителя, а Германия стремится стать одним из мировых лидеров по внедрению H2-технологий в самых разных сферах. В широкомасштабную государственную программу развития водородной экономики, которую в ближайшее время намерено представить правительство ФРГ, войдет и проект перевода к 2030 году части весьма развитой немецкой газопроводной системы на транспортировку H2.

Инфраструктура для водородной энергетики: стартовый этап

В перспективе речь может пойти и о тех магистральных газопроводах, по которым в настоящее время прокачивают по территории Германии российский природный газ. В том числе об OPAL и Eugal. Они связаны с двумя ключевыми европейскими проектами "Газпрома", поскольку являются сухопутными продолжениями морских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Причем немецкая газпромовская дочка Gascade такие планы, в принципе, поддерживает.

Эти планы представило в середине мая объединение работающих на немецком рынке операторов магистральных газопроводов FNB Gas. Название проекта "H2-Startnetz 2030" указывает на то, что в ближайшее десятилетие планируется создать лишь первоначальную, "стартовую сеть", на основе которой в дальнейшем могла бы развиваться разветвленная инфраструктура по транспортировке и хранению водорода.

"H2-Startnetz 2030 длиною свыше 1200 километров - это первый шаг на пути от визионерской концепции межрегиональной водородной сети к ее реализации. На базе имеющейся сети газопроводов в Германии возникла бы совершенно новая энергетическая сеть, которая дала бы возможность таким индустриальным отраслям, как сталелитейная и химическая промышленность, добиться климатической нейтральности", - заявила исполнительный директор FNB Gas Инга Пош (Inga Posch).

"Зеленый водород" по технологии Power to Gas

Ведь использовать предполагается преимущественно "зеленый водород", который производят без использования углеводородов и, соответственно, без выделения в атмосферу углекислого газа CO2, вызывающего парниковый эффект. "Зеленый водород" получают из обычной воды методом электролиза, используя электроэнергию из возобновляемых источников (технология Power to Gas или P2G уже свыше десяти лет разрабатывается главным образом в Германии).

FNB Gas насчитала в ФРГ 31 подобную производственную установку, преимущественно на западе и северо-западе страны. Их и предполагается первым делом соединить с такими промышленными потребителями водорода, как металлургические и нефтеперерабатывающие заводы, с заправочными станциями для водородных автомобилей и для водородных поездов, а также с действующими подземными хранилищами газа (ПХГ).

Причем для хранения H2 особенно подходят те, что созданы на основе соляных каверн, которых особенно много опять-таки на северо-западе Германии. Одно из самых крупных таких ПХГ, в Йемгуме, через немецкую дочку Astora контролирует "Газпром".

Примечательно, что для реализации проекта "H2-Startnetz 2030" придется проложить всего лишь 100 километров новых трубопроводов, остальная инфраструктура уже имеется, ее надо лишь переоснастить и перенастроить, чтобы она могла работать с водородом. Для этого, по подсчетам FNB Gas, потребуются инвестиции примерно в 660 миллионов евро - сумма довольно скромная, если учесть, что эти средства предстоит вложить 11 газотранспортным компаниям в течение целого десятилетия.

Opal и Eugal включены в перспективный план развития H2-сети

Поэтому FNB Gas не просит у государства никакой материальной поддержки. Единственное, чего члены объединения требуют от правительства и парламента ФРГ: как можно скорее внести необходимые изменения и дополнения в немецкое законодательство. Заинтересованные в проекте индустриальные и энергетические объединения уже представили Берлину соответствующие предложения. Эксплуатация системы транспортировки водорода больших затрат тоже не потребует, уверяет Инга Пош: "Мы исходим из очень умеренного повышения тарифов на услуги магистральных сетей на менее чем 1 процент в 2031 году".

FNB Gas опубликовала схематическую карту будущей водородной сети в Германии с потенциальными трубопроводами, хранилищами и потребителями H2. На ней в качестве возможных в будущем маршрутов транспортировки водорода на востоке ФРГ указан, в частности, и тот, который обслуживают сейчас две нитки Opal и первая нитка Eugal. В конце 2020 года к ней должна прибавиться вторая.

Водород вместо газа из России: Германия готовит первый шаг

 

Так что в Германии в перспективные планы развития водородной сети, хотя пока и без указания конкретных сроков, уже включили те мощности, которые сооружались и используются в настоящее время для транспортировки российского природного газа. И его поставщик, "Газпром", это знает. Более того, он поддерживает такие планы, по меньшей мере формально.

Дочка "Газпрома"хочет помочь ФРГ в деле защиты климата

Во всяком случае Джордж Вюстнер (George Wüstner), пресс-секретарь оператора Opal и Eugal компании Gascade, заверил DW, что все ее газопроводы "в принципе могут быть предоставлены для транспортировки водорода". Gascade - это совместное газотранспортное предприятие российского полугосударственного концерна "Газпром" и немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea.

В письменном ответе на вопросы DW Джордж Вюстнер пояснил: "Поскольку возобновляемый и декарбонизированный водород является тем энергоносителем, который можно в сжатые сроки получить в больших количествах по относительно выгодным ценам, мы считаем необходимым использовать его для достижения немецких климатических целей. Поэтому мы полностью поддерживаем предоставление водороду имеющейся газовой инфраструктуры".

По словам пресс-секретаря Gascade, его компания "в будущем открыта для самых разных вариантов использования нашей трубопроводной сети" с целью транспортировки водорода, но только при наличии "достаточных объемов". Однако в той части Восточной Германии, где проходят Opal и Eugal, в настоящее время, по его словам, запланированы лишь несколько небольших проектов на основе электролиза. Иными словами, принципиальное согласие заменить российский природный газ на немецкий "зеленый водород" пока ни к чему особенно не обязывает.

Проект "H2-Startnetz 2030" пользуется широкой поддержкой

Тем не менее тенденция в сторону использования H2 совершенно очевидна. "Среди операторов сетей в Германии Ontras одной из первых уже весьма рано высказалась в пользу "зеленых" газов и водорода", - напомнил DW Ральф Боршинский (Ralf Borschinsky), пресс-секретарь газотранспортной компании, принадлежащей концерну Verbundnetz Gas (VNG) - давнему крупному партнеру "Газпрома" еще со времен ГДР.

Ontras была одним из инициаторов проекта "H2-Startnetz 2030", подчеркнул он, стратегическая цель компании состоит в достижении углеродной нейтральности к 2050 году. Что же касается ближайшего будущего, то в случае успешной реализации проекта в энергетическом парке восточногерманского города Бад-Лаухштедт, где, в частности, сооружаются установка Power to gas и подземное хранилище "зеленого водорода", Ontras "могла бы самое позднее в 2025 году полностью перевести на водород один из трубопроводов".

"Мы считаем, что водород - это тот существенный элемент, который обеспечит Германии достижение в 2050 году ее климатических целей и энергетический переход. Поэтому мы намерены активно содействовать развитию в этом направлении", - заверил DW и Андреас Леман (Andreas Lehmann), пресс-секретарь крупнейшей в Германия газотранспортной компании Open Grid Europe (OGE). Раньше, до предписанного Евросоюзом анбандлинга (разделения деятельности по добыче и транспортировке газа), она входила в состав энергетического концерна E.on.

Переход с "голубого топлива" на H2 намечен на 2030-2050 годы

"Если мы хотим построить водородную экономику, необходимо прежде всего наладить устойчивое и надежное снабжение водородом промышленности", - подчеркнул Андреас Леман и отметил, что в долгосрочном плане с точки зрения защиты климата смысл имеет использование только "зеленого водорода".

Компания OGE является, в частности, одним из двух операторов магистрального газопровода Megal, по которому поступающий из Австрии и Чехии российский газ идет на юг Германии и дальше транзитом во Францию.

Таким образом, три немецкие компании, занимающиеся в данный момент транспортировкой продукции "Газпрома" по территории ФРГ, фактически подтвердили DW, что в рамках создания водородной экономики готовы в период между 2030 и 2050 годами активно переводить свои сети с "голубого топлива" на "зеленый водород".
 

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