«Газпром» полностью остановил транзит газа через Польшу

Транзитные поставки по транснациональному газопроводу "Ямал-Европа", правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Данные немецкого газотранспортного оператора Gascade показывают падение физического потока газа на входе на КС "Мальнов" на востоке Германии с 8:00 утра по берлинскому времени (9:00 по Киеву) до нуля.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали "Ямал-Европа" закончился утром 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов.

Российский "Газпром" резко снизил бронирование польской трубы на выходных - до 33% в субботу и 10% в воскресенье и понедельник (реальный транзит в рамках этих объемов был и того меньше); на вторник было выкуплено всего 3,8% мощностей, что составляет 3,3 млн кубометров в сутки.

Впрочем, уже на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%; 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 по сентябрь 2021).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz.

Как сообщал БизнесЦензор, транзит газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который проходит через Беларусь и Польшу, упал до десятой части от пропускной мощности магистрали.

Как сообщалось, договор между российским "Газпромом" и оператором польской газотранспортной системы Gaz-System о транзите газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа истек 17 мая, после чего транзит газа должен был продолжаться по европейским правилам.

"Газпром" после истечения контракта до 1 июля может бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. При этом на третий квартал пользователи системы забронировали около 80% мощности газопровода.

Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал - Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год.

Напомним, в ноябре 2019 года Польша также объявила об отказе продлить Ямальский контракт в части закупок газа из России. Контракт на поставки газа, подписанный в 1996 году, был рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году "Газпром" и PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Варшава начала требовать новых скидок на газ.

В 2016 году Польша обратилась в арбитраж, который в итоге признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования.