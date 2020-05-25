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«Нафтогаз» существенно снизил цену на газ для промышленности
08:20 25.05.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июня 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены зависят от условий поставки.
"Нафтогаз" предлагает газ по цене 2 713,00 - 3 182,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
По сравнению с ценами на май 2020 года в июне цены снизятся на 19,0-20,7% в зависимости от условий поставки.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для населения в мае 2020 года на 21% до 2300 грн грн/тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Напомним средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в апреле 2020 года составила 122,5 долларов за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 30,6%.
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