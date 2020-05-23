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Газ для населения подешевеет на 21%
23:29 22.05.2020 |
В мае оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 2,3 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 21% меньше, чем в апреле 2020 года.
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что, в целом, с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.
В компании сообщили, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе - на природный газ. По данным аналитиков НАК «Нафтогаз Украины», в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.
В Украине на цену оказывает дополнительное давление высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где, благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме, накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд куб. м.
По словам председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года.
«В межотопительный сезон предпосылок для роста цен меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запасы газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку», - цитирует Коболева пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.
В марте 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составила 3,4 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 14% меньше, чем в феврале 2020 года.
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