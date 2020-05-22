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Спотовые котировки газа в Европе упали до уровня цены «на скважине» в России
11:50 22.05.2020 |
Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день сразу на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров.
В России газ стоит столько только в одном регионе страны - в главной газодобывающей провинции Ямало-Ненецком автономном округе (регулируемая цена для промышленности - 2610 рублей, или $36,8 за тысячу кубов). Это фактически цена "на скважине".
Как сообщает "Интерфакс", на хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров (потеряла только за сутки $10).
В четверг вечером аналитики "ВТБ Капитал" в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".
"Эта ситуация не может продолжаться долго. Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение. Кроме того, игроки рынка СПГ помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. Поэтому партии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", - отмечают специалисты.
"Учитывая, что почти 70% поставок российского газового гиганта каким-то образом связаны со спотом, мы ожидаем, что он сообщит о слабых финансовых результатах за второй квартал 2020 года, если ситуация сохранится. Поэтому мы видим риски снижения нашего финансового прогноза для "Газпрома" на краткосрочную перспективу", - предупреждает "ВТБ Капитал".
По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспорт по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.
По данным февральской презентации "Газпрома", 57% его экспортного портфеля уже индексировано по цене хабов. Однако благодаря настройкам портфеля контрактов концерну в прошлом году удалось продавать газ дороже спотовых индексов "на месяц вперед" на $35 за тысячу кубометров и на $47 выше контрактов "на день вперед".
На этой неделе вышли данные ФТС России об экспорте в марте. Согласно таможенной статистике в марте "Газпром" продавал газ за пределы страны в среднем по $125 за тысячу кубометров (в то время как средняя котировка на TTF "на день вперед" была $98 за тысячу кубометров).
В условиях падения глобального спроса из-за коронавируса растет поток излишков сжиженного природного газа на европейский рынок. Объем поставок охлажденного голубого топлива на терминалы ЕС в мае имеет все шансы выйти на второе место в истории (пока максимум зафиксирован в ноябре 2019 года). За 20 дней мая рост поставок на терминалы Бельгии увеличился на 84%, Франции - на 29%.
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