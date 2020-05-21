Суд ЕС отклонил иск «Северного потока-2» о нормах газовой директивы

Суд Европейского Союза вынес решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

"Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми", - говорится в решении суда.

Швейцарская компания Nord Stream AG, в которой российская компания ОАО "Газпром" имеет 51% акций, обладает и эксплуатирует трубопровод "Северный поток-1", обеспечивающий поток газа между Выборгом (Россия) и Лубмином (Германия), вблизи Грейфсвальда (Германия). Строительство этого трубопровода было завершено в 2012 году, и он должен эксплуатироваться в течение 50 лет.

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, полностью принадлежит "Газпрому", отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2", который проходит параллельно трубопроводу "Северный поток-1".

17 апреля 2019 Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода "Северный поток-2", согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

"Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему "Северный поток", свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается часть линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена", - говорится в решении.

Напомним, 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.