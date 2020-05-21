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Кабмин внес изменения в механизм ВСО на рынке электроэнергии
07:58 21.05.2020 |
Правительство приняло постановления, которыми вносятся изменения в механизм ВСО на рынке электроэнергии.
Проекты постановлений "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии", а также "О внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии и по двусторонним договорам" на заседании правительства представила и. о. министра энергетики и защиты окружающей природной среды Ольга Буславец, сообщает корреспондент Укринформа.
В частности, изменения, предложенные проектом первого постановления, предусматривают уменьшение доли продажи электроэнергии ГП НАЭК "Энергоатом" в рамках ВСО с 85% до 70%, вывод ГАЭС из механизма ВСО, а также пересмотр ценовых ограничений на продажу электроэнергии "Гарантированным покупателем".
Таким образом, "Гарантированный покупатель" получает право покупать и продавать электроэнергию на рынке двусторонних договоров.
"Это позволит улучшить финансовую ситуацию государственных предприятий, кроме того, это даст возможность промышленным предприятиям с высокой долей себестоимости электроэнергии в продукции получить доступ к долгосрочным контрактам по конкурентным ценам", - рассказала Буславец.
По ее мнению, это обеспечит "Энергоатом" новыми гарантированными рынками сбыта.
Второе постановление будет способствовать заключению долгосрочных договоров сроком до одного года и обеспечению стабильности цен на электроэнергию для крупных бытовых потребителей.
"Проектом предусматривается, что производители электрической энергии при наличии у них свободного ресурса для продажи на атомных электростанциях проводят специальную сессию по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам", - рассказала Буславец.
Покупатели такой электроэнергии не смогут ее перепродавать, а использовать только для собственного потребления.
Проект постановления разработан во исполнение решения первого Антикризисного энергетического штаба, проведенного в конце апреля Премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Как сообщалось, первое заседание Антикризисного энергетического штаба состоялось 29 апреля. В штаб вошли более 30 представителей заинтересованных центральных органов исполнительной власти, энергогенерирующих компаний, угольной отрасли, профсоюзов, народные депутаты.
19 мая во председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором поднимался вопрос убыточной деятельности НАЭК "Энергоатом", который каждый месяц получает убытки в размере 1 млрд грн, в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, указали на недопустимость не выполнения решений Антикризисного штаба, а Энергоатому напомнили, что надо соблюдать утвержденный прогнозный баланс.
С 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляются по ценам, свободно устанавливаемым между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности (ВСО) в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров.
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