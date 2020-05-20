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Операторы подземных хранилищ предлагают новую услугу для сезонного хранения газа
13:24 20.05.2020 |
Информационные платформы операторов ГТС и ПХГ объединят услуги short haul и «Таможенный склад» - новая услуга будет наиболее востребована украинскими и иностранными газовыми трейдерами, которые используют украинские газохранилища для сезонного хранения газа.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".
"На информационной платформе газохранилищ появится возможность подавать заявку на хранение в режиме «таможенный склад» природного газа, который транспортируется по режиму short haul ("короткий транзит"- ред.), с 21 мая текущего года. Это стало возможным благодаря синхронизированным изменениям в информационных платформах ГТС и ПХГ", - говорится в сообщении.
В частности, с 21 мая 2020 года клиенты Укртрансгаза - оператора украинских газохранилищ - будут иметь возможность подавать отдельные номинации и реноминации для объемов природного газа, представленных для закачки и/или отбора в/из газохранилищ с использованием short-haul. Также подавать торговые оповещения с идентификацией о том, что природный газ, который подлежит передаче, был подан на точку выхода в газохранилища или группы газохранилищ на условиях пользования мощностью с ограничениями (short-haul).
"Новая услуга будет наиболее востребована украинскими и иностранными газовыми трейдерами, которые используют украинские газохранилища для сезонного хранения газа", - уверяют в газотранспортной компании.
В Укртрансгазе отмечают, что в настоящее время стоимость транспортировки газа по short haul тарифу и дальнейшее хранение газа в украинских ПХГ значительно выгоднее по сравнению с тарифами на хранение газа в Европе, что вызывает рост популярности этих услуг на европейском газовом рынке.
Так, по состоянию на 1 мая 2020 года, из 2,4 млрд кубометров газа, которые хранились в режиме "таможенный склад", 300 млн кубометров газа закачано именно с использованием short haul.
"На сегодняшний день уровень наполнения европейских газохранилищ является рекордно высоким. Украина должна воспользоваться этим шансом и максимально привлечь европейских трейдеров к использованию мощности отечественных ПХГ. Базовые условия созданы - это выгодные тарифы на хранение и транспортировку газа в газохранилища, режим "таможенный склад". Однако не менее важные - прозрачность работы и клиентоориентированный подход со стороны оператора ПХГ. И изменения в информационной платформе - наш следующий шаг в этом направлении", - отметил генеральный директор Укртрансгаза Сергей Алексеенко.
Как сообщалось, режим "таможенный склад" предусматривает хранение газа в украинских ПХГ до 1095 дней без уплаты таможенных платежей. По состоянию на 1 января 2020 года, объем природного газа в режиме "таможенного склада", который хранили 29 контрагентов, составлял 8,2 млрд кубометров (около 30% от общего объема хранения газа), из них природный газ нерезидентов - 2 млрд кубометров.
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