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Рада приняла закон о госрегулировании в сфере использования ядерной энергии
16:02 19.05.2020 |
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии" (№2372).
"За" проголосовали 288 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Документ вносит изменения в законы "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно нераспространения их действия на надзор за соблюдением требований безопасности по использованию ядерной энергии и лицензированию деятельности в сфере использования ядерной энергии.
"Реализация акта обеспечит осуществление государственного регулирования в сфере использования ядерной энергии с учетом международных требований к осуществлению такой деятельности для обеспечения ее безопасности, сохранения имиджа Украины в мире как страны, которая выполняет свои международные обязательства и страны, способной обеспечить безопасное использование ядерной энергии", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что порядок производства государственного надзора и разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии, определенный в законах "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" и "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии" будет соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Украиной.
Как сообщалось, о необходимости восстановления независимых функций Госатомрегулирования неоднократно говорилось в письмах послов стран «Группы семи», направленных председателю ВР и Кабинету министров Украины, и во время встреч с руководителями государственных органов Украины. Вопрос о восстановлении независимых функций регулятора также находится на постоянном контроле США и Японии. О важности обеспечения независимости Госатомрегулирования также говорится в совместном заявлении Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, принятом на шестом заседании Совета, состоявшемся 28 января 2020 года в Брюсселе.
Обеспечение независимости органа ядерного регулирования Украины является одним из условий Меморандума о взаимопонимании относительно Стратегического энергетического партнерства между Украиной и ЕС, а также одним из условий Гарантийного соглашения между Украиной как гарантом и Европейским сообществом по атомной энергии (ЕВРАТОМ) как кредитором о предоставлении кредита на 300 млн евро НАЭК «Энергоатом» на реализацию Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных станций. Восстановление независимого статуса регулятора фактически вернет способность Украины придерживаться международных режимов и норм безопасности (МАГАТЭ) и европейского законодательства в части осуществления государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности. Следовательно, Украина вернет статус государства, ответственного за ядерную безопасность.
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