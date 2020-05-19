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«Газпром» перешел на европейские правила транзита газа через Польшу
18:43 18.05.2020 |
Договор между российским "Газпромом" и оператором польской газотранспортной системы Gaz-System о транзите газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа истек 17 мая, после чего транзит газа продолжится по европейским правилам.
Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов заверил, что транзит российского газа через Польшу продолжится, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.
"Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться", - сказал Куприянов.
Контракт на транзит газа через трубопровод Ямал - Европа был заключен еще в 1990-х годах. Соглашение предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. Ежегодные поставки газа составляют 33 млрд куб. м в год.
"Газпром" после истечения контракта сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System. В Gaz-System сообщили агентству, что аукцион по квартальным мощностям на период с 1 июля по 30 сентября был проведен 4 мая. Аукцион по краткосрочной аренде мощностей 17-18 мая состоится 17 мая.
"Пользователи системы забронировали значительные (около 80%) мощности газопровода Ямал на квартал, начинающийся 1 июля", - сообщила Gaz-System, не раскрывая пользователей. "Газпром" отказался комментировать аукционы.
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