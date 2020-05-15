Кабмин предложил снизить «зеленый тариф» для солнечных станций на 25%

Предложенный правительством на состоявшихся 14 мая переговорах с инвесторами ВИЭ предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа.

"Производители э/э из ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации без пролонгации срока действия договоров: для всех объектов электроэнергетики, производящих э/э из энергии солнца – на 25%, для всех объектов электроэнергетики, производящих э/э из энергии ветра – на 12,5%", – говорится в проекте меморандума, который находится в распоряжении интернет-портала Энергореформа.

Согласно проекту, сроки введения в эксплуатацию СЭС ограничиваются 1 июля 2020 года, ВЭС – 1 июля 2021 года. Те, кто введет свои объекты в эксплуатацию после указанных сроков, смогут принять участие в аукционах на квоты поддержки производства электроэнергии из ВИЭ.

Кроме того, в проекте указано, что 100%-ная ответственность за небалансы для производителей э/э из ВИЭ, не согласившихся на условия добровольной реструктуризации, наступает уже с 2020 года, тогда как для согласившихся – с 1 января 2022 года. При этом с 1 июля 2020 года ответственность за небалансы будет составлять 10%, с 1 января 2021 года – 50%.

Проектом меморандума также предусматривается бесплатное ограничение отпуска электроэнергии при диспетчеризации не более 150 минут в год.

Как сообщалось, в конце февраля Министерство энергетики и защиты окружающей среды предложило инвесторам в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) новый, более жесткий сценарий решения сложившейся на рынке ситуации.

Обновленный вариант ведомства предусматривал для СЭС, введенных в эксплуатацию после 2017 года, добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа (з/т) в виде его снижения: на 15% – для станций мощностью менее 10 МВт, на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт, на 25% – для СЭС мощностью свыше 50 МВт. При этом для каждой из категорий предлагается продление срока выплат на пять лет. В свою очередь для ВЭС предусмотрено снижение тарифа на 10% также с продлением срока выплат на пять лет.

Кроме того, министерство предлагает для инвесторов дополнительную опцию в виде возможности добровольного снижения з/т на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Для согласившихся на добровольную реструктуризацию предлагается, ввести 100%-ную ответственность за небалансы с 2022 года; для тех, кто не пойдет на нее, – с 2020 года, с учетом короткого переходного периода с момента принятия закона до момента вступления в силу данной нормы.

По результатам переговоров 14 мая глава УВЭА Андрей Конеченков отметил, что инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и Кабинет министров значительно приблизились к завершению дискуссии по урегулированию вопроса изменений условий поддержки сектора ВИЭ.

В то же время один из участников переговоров, гендиректор компании "Тесла Энерго" Олег Грамотенко заявил, что диалога между инвесторами и правительством пока не получилось из-за неконструктивных предложений правительства, грозящих компаниям большими финансовыми потерями.