«Газпром» впервые в истории начал работать в убыток

Российский «Газпром» в I квартале текущего года впервые в своей истории начал работать в убыток, если считать по российским стандартам бухгалтерского учета (РБСУ), а сумма убытка составила 306,231 млрд рублей (4,14 млрд долл. - ред.), подсчитал «Интерфакс».

Для сравнения, в прошлом году за этот период компания получила 199,47 млрд рублей, то есть 2,7 млрд долларов чистой прибыли.

"Для «Газпрома» как поставщика топливно-энергетических ресурсов очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвертый кварталы есть в годовом цикле компании наиболее значимыми", - отмечает агентство.

Что касается второго и третьего отопительных кварталов, то в это время прибыль компании обычно уменьшается, в некоторых случаях даже опускается в отрицательную зону. Поэтому первый квартал, самый холодный, всегда был опорным. На протяжении последних десяти лет он даже приносил "Газпрому" до половины всего годового дохода.

По итогам четвертого квартала 2019 года «Газпром» получил 154,32 млрд руб. прибыли, почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Проблемами для концерна стали аномально теплая зима и переполненность европейских хранилищ, в которые компания активно закачивала газ для улучшения статистики за 2019 год.

Свою роль сыграло и увеличение другими производителями поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок. В совокупности резкое превышение предложения над спросом привело к рекордному снижению стоимости топлива, передает rosbalt.

Ранее сообщалось, что на 2020 год «Газпром» заложил в бюджет сумму в $133 за тысячу кубометров с возможным падением до $70 летом, однако пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла очередной удар.

Как ожидается, теперь экспорт в Европу снизится на 17%, что грозит концерну потерей половины выручки. При этом в разгар эпидемии - с января по апрель - поставки российского газа в страны ЕС падали на 20%.

Днем ранее стало известно, что чистая прибыль «Газпрома» по МСФО, относящаяся к акционерам концерна, составила по итогам 2019 года 1,203 трлн рублей, что на 17% меньше результата предшествующего года. Выручка от продаж сократилась за отчетный период на 7% до 7,66 трлн рублей. При этом чистый долг концерна увеличился за минувший год на 5,1% до 3,168 трлн рублей (на 31 декабря).

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.