Буславец: Дефицит средств на рынке электроэнергии - 51 миллиард

Дефицит средств на рынке электроэнергии и в секторе угольной промышленности составляет 51 млрд грн.

Об этом во время заседания правительства сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, сообщает корреспондент Укринформа.

"Дефицит средств на рынке составляет 51 млрд грн. Он состоит из задолженности на рынке электрической энергии, а около 9 млрд грн - это дефицит государственных шахт", - рассказала Буславец.

Она отметила, что в электроэнергетике также возникла физическая разбалансированность.

"Физическая разбалансированность возникла из-за снижения потребления в пределах 8-10%, у нас был увеличен импорт электроэнергии за последние несколько месяцев, стремительный рост ВИЭ в структуре генерации в Украине. Также мы наблюдаем маловодный год, что привело к снижению генерации гидроэнергетики", - отметила Буславец.

И.о. министра напомнила, что первым шагом Антикризисного энергетического штаба было утверждение прогнозного баланса.

"Было необходимо разработать реальный прогнозный баланс, он был составлен и утвержден. Принципом баланса было отражение реального потребления в условиях карантина", - рассказала Буславец.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, напомнил, какие задачи стоят перед правительством и министерством на сегодняшний день.

"Мы разработали и утвердили антикризисный план в сфере энергетики. Перед нами стоит две задачи: тактические шаги для стабилизации в краткосрочной перспективе. Второе - это стратегические решения, которые позволят сформировать нормальную систему работы, где будут учтены интересы потребителей, энергетиков, предпринимателей", - добавил глава правительства.

Как сообщалось, гидроэнергетика сегодня производит на 40% меньше электроэнергии по сравнению с прошлым годом, ведь Украина переживает один из самых низких водных годов за 120 лет наблюдений.

Согласованные на май режимы работы позволят наполнять основные водохранилища Днепровского каскада, но, по информации ЗАО "Укргидроэнерго", приведут к уменьшению в мае плановой выработки электроэнергии предприятием на 25%.