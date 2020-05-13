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Украинские ПХГ могут сыграть важную роль в балансировке европейского рынка в 2020 — Wood Mackenzie
15:36 12.05.2020 |
Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) могут сыграть большую роль в балансировке европейского рынка в условиях возможного дефицита собственных хранилищ в 2020 г. Об этом в эфире программы «НаКарантине» сообщила главный аналитик газовых рынков Wood Mackenzie Екатерина Филиппенко.
«В украинских ПХГ сейчас свободных мощностей где-то 9-10 млрд куб. м, то есть очень крупная мощность, которая может помочь европейскому рынку», - отметила Екатерина Филиппенко
По ее словам, в Европе 109 млрд куб. м мощности хранения газа. «Из них где-то чуть выше 90 млрд куб. м заполняется к октябрю. Сейчас мы видим ситуацию, что это заполнение будет немножко выше и скорее всего в этом году они заполнятся где-то на 105 из 109 млрд куб. м, то есть практически под завязку», - добавила главный аналитик газовых рынков Wood Mackenzie.
Кроме этого хранение газа в украинских ПХГ привлекательно с экономической точки зрения.
«Мы недавно смотрели на экономику украинских ПХГ, как они работают с текущими спредами. В целом, чем выше спред между летними и зимними ценами, тем выгодней операторам ПХГ зарабатывать... Сейчас спред расширился до €4-5/МВт-час. Стоимость доставки газа из западных стран-соседей Украины в ее ПХГ, хранение и доставка обратно, где-то выходит на уровне €3/МВт-час», - отметила аналитик Wood Mackenzie.
«В сумме выходит €1-2 маржа, что в принципе привлекательно для европейских компаний», - добавила она
Справка enkorr
«Укртрансгаз» оперирует 12 ПХГ суммарной емкостью 30,95 млрд куб. м. 100% АО «Укртрансгаз» принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».
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