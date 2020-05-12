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Буславец рассказала о причинах кризиса в энергетике
08:48 12.05.2020 |
И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец назвала причиной кризисной ситуации существенное падение потребления электроэнергии, которое было обусловлено теплой зимой и карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Об этом она заявила в эфире "Украина 24", передает официальный портал Минэнергетики.
Также по ее словам до кризиса привела ряд дополнительных факторов. "Первый - это административное вмешательство в рынок электрической энергии через изменения в законодательстве, решения Кабинета Министров и регулятора. Они привели к искусственному снижению цены на электроэнергию", - отметила Буславец.
Второй фактор - это открытие импорта электроэнергии из Беларуси и России по двусторонним договорам в сентябре 2019 года. Это привело к тому, что украинская угольная промышленность потеряла рынок сбыта своей продукции.
"Нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн отечественного угля, нам это стоило 5 млрд гривен, которые были направлены не в нашу экономику и не нашим энергогенерирующим компаниям, а нашим соседям", - подчеркнула и.о. министра.
Она отметила, что из-за этих причин накопились значительные долги перед энергетическими предприятиями.
"Сейчас правительство и Минекоэконерго употребляют срочные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию, обеспечить нормальное функционирование энергетической системы, а также сбалансировать рынок, учитывая интересы как потребителей, так и производителей электроэнергии", - резюмировала Буславец.
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