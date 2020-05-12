Украина теряет доходы, не имея возможности экспортировать электроэнергию - эксперт

Проект "Энергомост Украина - ЕС", который должен интегрировать Объединенную энергетическую систему Украины с европейской, мог бы удовлетворять нарастающий спрос на электроэнергию в Польше и других странах Европы.

Об этом рассказала в интервью Укринформу медиадиректор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная.

"К сожалению, зарубили проект "Энергомост Украина - ЕС", благодаря которому сейчас бы избыток электроэнергии экспортировали. Зарубили в то время, когда Польша принципиально отказывается покупать белорусские киловатты, но в то же время признает, что с 2024 будет будет испытывать дефицит установленных мощностей", - заявила эксперт.

По ее словам, Литва также отказалась от белорусской электроэнергии, на сделку с Беларусью согласилась только Украина. По мнению Кошарной, проект "Энергомост Украина-ЕС" сейчас бы мог спасти атомную генерацию и энергетическую систему Украины в целом, которая сейчас переживает кризис.

«Поляки как раз закрывают старые угольные станции, а на угле там производилось 80% электроэнергии. Они бы покупали и даже транзитом в другие страны доставляли украинское электричество. Но в свое время некоторым руководителям госкомпаний и экс-министрам и председателю Комитета ВР по вопросам ТЭК Андрею Герусу не хватило государственного мышления», - уверена Кошарна.

Как сообщалось, проект «Энергомост Украина - ЕС», реализация которого была инициирована Кабмином в июне 2015 года, предусматривал отключение от энергосистемы Украины энергоблока №2 Хмельницкой АЭС мощностью 1000 МВт и переориентацию его работы на экспорт электроэнергии в Польшу (подстанция «Жешув») и Венгрию (подстанция «Альбертирша»). Изъятую из энергосистемы мощность планировали компенсировать за счет увеличения на 5-10% мощности на других атомных энергоблоках Украины за счет внедрения новых технологий.

Проект должен был обеспечить интеграцию Объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E, развитие инфраструктуры межгосударственных электрических сетей.

В августе 2019 года этот проект был раскритикован председателем НЭК «Укрэнерго» Всеволодом Ковальчуком и Андреем Герусом (на то время представителем Президента в Кабмине). Герус призвал тогдашнего министра энергетики остановить реализацию проекта.