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В Украине достигли предела развития альтернативной энергетики - эксперт
08:07 12.05.2020 |
В Украине достигнут предел развития альтернативной энергетики. Электроэнергия из ВИЭ слишком дорогая для страны, поскольку государство обязалось выкупать весь ее объем у производителей независимо от того, можно ли будет его использовать.
Об этом в интервью Укринформу сообщила эксперт по энергетике Ольга Кошарная.
«Министерство (энергетики и защиты окружающей природной среды - ред.) меняло политику каждый раз, когда приходил новый руководитель - никакой преемственности. Вот мы и дошли до нынешнего абсурда. А добил систему импорт электроэнергии из РФ, Беларуси, когда в ядерный закон осенью внесли изменения не просчитав последствия», - заявила Кошарная.
Министерство энергетики должно ситуацию предусмотреть и еще в 2017 году начать вносить соответствующие изменения в законодательство, считает Кошарная. Например, обязать ВИЭ делать точные балансы, прогнозировать производство.
«Инструменты для этого есть - Укргидрометцентр имеет систему для прогнозирования погоды, которая ложится в основу прогнозирования выработки солнечной и ветровой энергии. Кстати, у нас еще и страшный перекос в установленных мощностях ВИЭ - более 70% солнечных станций, хотя во всем мире преобладают ветровые, которые и ночью могут работать», - пояснила эксперт.
По ее словам, до сих пор Украина не имела плана развития Объединенной энергосистемы, сетей. Ответственное за ее развитие Укрэнерго готовило план несколько лет подряд, и ни один документ не был принят официально. В 2019 году разработанный по новому закону отчет соответствия энергосистемы и генерирующих мощностей в конце концов приняли.
«Четко указали: предел для "зеленых" уже достигнут», - подытожила Кошарная.
Как сообщал Укринформ, в начале мая 2020 года и. о. министра энергетики и защиты окружающей природной среды Ольги Буславец заявила, что одним из ключевых вызовов для отрасли, на который надо было сосредоточить внимание еще в прошлом году, является стремительное неконтролируемое увеличение мощности возобновляемой энергетики в рамках устаревшей модели "зеленого тарифа". За прошлый год эта мощность выросла в Украине почти втрое.
В ноябре 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей природной среды заявляло, что планирует в ближайшее время внести на рассмотрение парламента законопроект о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.
"Зеленый" тариф как метод дотирования развития отрасли альтернативной энергетики, был призван компенсировать высокую себестоимость солнечных панелей и ветровых электростанций, себя уже исчерпал. Дело в том, что из-за высокого тарифа (0,18 евро за один киловатт, это значительно выше тарифов, по которым закупается энергия из атомных и тепловых электростанций) в последние несколько лет зеленая энергетика в Украине переживает настоящий бум. В свое время с подачи энергетических лоббистов государство дало долгосрочные гарантии закупки энергии по повышенной цене с ВИЭ, и вследствие этого "зеленый" тариф со стимулирующего фактора стал источником сверхприбылей.
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