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Дешевый газ: Украина увеличила закачку в хранилища на треть
15:47 08.05.2020 |
В украинские подземные хранилища (ПХГ) в январе-апреле было закачано 2,318 миллиарда кубометров газа, что на 33% превышает показатели аналогичного периода 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз".
Сообщается, что существенный вклад в наполнение отечественных хранилищ вносят иностранные трейдеры. За четыре первых месяца текущего года они закачали 551 миллион кубометров газа (24% от общего объема закачки). Это на 162% выше показателя прошлого года.
Эта позитивная динамика объясняется тремя ключевыми факторами: высоким уровнем загрузки европейских газохранилищ, снижением цены на газ на мировом рынке и выгодными условиями для транспортировки и хранения газа в Украину.
На сегодня услуги украинских ПХГ используют компании из Австрии, Эстонии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции и Швейцарии.
Справка УНИАН. В Украине эксплуатируется 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% технической мощности своих хранилищ. Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 километрах от границы с Венгрией.
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