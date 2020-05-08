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Средняя цена импорта Украиной газа в апреле снизилась на 20,2%
15:31 08.05.2020 |
Украинские предприятия в апреле 2020 года импортировали газ по средней цене $122,55 (3 тыс. 318,62 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20,2% ниже цены марта-2020 в долларовом эквиваленте, когда она составила $153,65 (4 тыс. 163,74 грн).
Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
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