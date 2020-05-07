Финансовые новости
- |
- 07.05.20
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Потребление электроэнергии в Украине за месяц упало на 8%
15:54 07.05.2020 |
Потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению апрелем прошлого года на 8% до 9028 млн кВт∙ч Об этом свидетельствуют оперативные данные НЭК "Укрэнерго".
По данным пресс-службы компании, наибольший спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор экономики (по -12%). Население уменьшило потребление электроэнергии только на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.
Напомним, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который измеряет НБУ, в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8). Снижение ИОДА произошло вследствие существенного ухудшения ожиданий предприятий всех ВЭД, которые принимают участие в опросах. Респонденты всех секторов ожидают существенного сокращения численности работников, больше всего - в сфере строительства. Одновременно бизнес снижает свои ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.
По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ставка на переселенцев из Донбасса: Почему администрация Зеленского форсированно меняет минский формат
|Будь как Вася. Не укладывай в голову. Уроки пропаганды от отечественного бокса
|Почему руководителю Офиса президента припекло основать культ спортсменов, и почему главы ОГА слушаются Ермака
|Кредиты доверия: что мешает бизнесу получать льготные займы за счет государства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла закон о массовом тестировании всех больных с признаками коронавируса
|Потребление электроэнергии в Украине за месяц упало на 8%
|За время карантина СЕТАМ продал имущества на более 375 миллионов
|Оптовые цены СУГ 7 мая пошли в рост
|НБУ констатировал снижение уровня финансового стресса
|Нефть 7 мая подскочила на 6-9% после повышения отпускных цен Saudi Aramco
Это интересно
|Ремдесивир: лекарство против коронавируса найдено?
|США и Великобритания сообщили об угрозе кибератак на борцов с коронавирусом
|Cadillac вынужден отключить адаптивные фары на XT6
|BMW прекратила разработку нового гибридного суперкара
|Google разрешила смартфонам Android автоматически устанавливать игры и приложения
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа