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Дионисий Галикарнасский
В апреле Украина закупила 1,3 млрд куб. м газа, что почти на четверть больше, чем в апреле 2019 года
08:00 06.05.2020 |
Украина в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт природного газа на 59% - до 3,9 млрд куб. м, говорится в сообщении «Оператора ГТС Украины».
Сообщается, что импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.
В частности, за 4 месяца 2020 года было импортировано 2,4 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 600 млн куб. м и 900 млн куб. м соответственно. Отмечается, что указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года - 380 млн куб. м.
В апреле Украина закупила 1,3 млрд куб. м газа, что почти на четверть больше, чем в апреле 2019 года.
«Увеличение поступлений газа из стран ЕС объясняется, в том числе, ростом спроса на новую услугу short-haul (на короткое расстояние - УНИАН), которую «Оператор ГТС Украины» ввел с началом 2020 года. За апрель месяц по short-haul в Украину поступило 264 млн куб. м газа (из Венгрии - 64%, из Польши - 21%, из Словакии - 15%). Стоит отметить, что все эти объемы трейдеры направили для хранения в украинских ПХГ в режиме «таможенного склада», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 млрд куб. м, - до 14,25 млрд куб. м.
В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6% - до 10,59 млрд куб. м.
Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».
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