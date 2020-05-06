НКРЭКУ представила два сценария решения проблем в «зеленой» энергетике

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), представила два возможных сценария решения проблемы в "зеленой" энергетике. Первый сценарий - более жесткий, второй - помягче, но со своими нюансами. Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко 5 мая на круглом столе с народными депутатами и врио министра энергетики Ольгой Буславец.

Первый сценарий, согласно презентации регулятора, предполагает девять шагов, направленных, чтобы решить проблему неконтролируемого роста возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Среди них, в частности, запрет строительства новых "зеленых" электростанций пока не будут построены в Украине дополнительные маневренные мощности. Также регулятором предлагается снизить для всех объектов ВИЭ "зеленый" тариф до 8-9 евроцентов, ввести 100% ответственность за небалансы и ограничивать без компенсаций 20% их производства.

"Это решение сэкономит 15 млрд грн. Чтобы обезопасить инвесторов от предвзятого отношения мы предлагаем выплачивать им компенсации в зависимости от их доходности с маржей в 2% с учетом того, что они заработают в рамках работы рынка. После компенсации перейти на цены на РДН [рынок на сутки вперед, один из сегментов оптового энергорынка]", - сказал Коваленко.

Среди других предложенных шагов НКРЭКУ - отмена льготной категории потребления до 100 кВт-ч для населения с 2021 года (если потребитель потребляет в течение месяца меньше 100 кВт-ч, за один киловатт электроэнергии он платить 90 коп/кВт-ч, если больше - 1,7 грн), а также создание стратегического резерва в 7 млрд грн, заложив эти деньги в тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго.

Второй вариант, в частности, предполагает семь шагов, которые позволят государству сэкономить 11 млрд грн. Этот сценарий, по словам, Коваленко, более мягкий, но также предполагает запрет на строительство новых "зеленых" электростанций и создание 7 млрд грн резерва.

Также этим сценарием предлагается обрезать "зеленый" тариф для на СЭС на 30%, а для - на 15%, ввести ответственность за небалансы и 20% ограничения производства без оплаты.

Кроме того, второй вариант предполагает отмену льготного потребления электроэнергии для населения, но не с 2021 года, а с июля 2020-го.

"Мы это обсуждаем уже полгода. Но за это время добавилось больше 1500 мВт "зеленой" мощности. Очень сложно откатить назад уже построенные объекты и которые работаю. Непонятно, что будет с объектами, которое будут построены до регулирования проблемы. Поэтому срочность этого решения - очень важна", - добавил он.