Доля возобновляемой энергетики на рынке выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота - НКРЭКУ

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота на рынке.

Об этом сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко во время онлайн-трансляции круглого стола.

«На сегодняшний день в общем балансе электроэнергия из ВИЭ составляет около 8%, а оборот денег составляет порядка 26%. При общем тарифе 1,30 грн за кВт-ч дефицит по деньгам для "зеленой энергетики" будет 31 млрд 400 млн грн», - сказал он.

По его словам, за 2019 год "зеленая" генерация в Украине выросла на 11,6%. На конец апреля общая мощность ВИЭ составила 7,2 ГВт. В июне планируется ввести еще 1 ГВт мощностей.

По информации Коваленко, учитывая падение потребления электричества в стране, а также ожидаемое введение в эксплуатацию еще 12 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, в некоторые часы суток «зеленая» энергия будет полностью закрывать все потребление по стране.

"В целом, если ничего не делать, у нас "выльется" более 18 тыс. МВт... Уже на сегодняшний день у нас потенциально могут возникнуть дни, когда некоторые часы будут закрываться только "зеленой" энергетикой", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляла, что украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть 26 млрд грн.

До двадцати процентов рынка возобновляемой энергетики принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой и тепловой генерации.

Таким образом, в течение двух следующих месяцев на АЭС Украины в вынужденном простое будут находиться 2 энергоблока суммарной мощностью 2000 МВт.