«Зелень» против атома. Почему электричество будет все больше бить по карману украинцев

Александр СУКОВ / Деловая столица

В Украине увеличивается доля выработки зеленой энергетики и уменьшается генерация атомной. Министерство энергетики и защиты окружающей среды ожидает снижения потребления электричества на 5,7%.

Такой прогноз содержится в обновленном балансе производства и потребления электроэнергии на 2020 г., опубликованном 28 апреля министерством.

Показатель снижения потребления электроэнергии в стране по сравнению с предыдущим балансом, утвержденным в средине марта этого года, учитывает также уменьшение объемов потребления, вызванное карантином в связи с коронавирусом.

Кому сколько досталось

Основные показатели обновленного баланса такие. Во-первых, Минэнерго отмечает, что до конца года не предвидится импорт электроэнергии из Беларуси и России, хотя еще в марте прогнозировался его двукратный рост по сравнению с 2019 г. - до 5,6 млрд кВт-ч. Единственный импорт, заложенный в обновленный баланс - это поставки электроэнергии на Бурштынский энергоостров (из стран ЕС) на уровне 4,9 млрд кВт-ч. В то же время экспорт электроэнергии запланирован теперь в объеме около 7 млрд кВт-ч, в том числе из стран ЕС - 6,6 млрд кВт-ч.

Общее снижение производства электроэнергии по сравнению с предыдущей редакцией баланса ожидается на уровне 5,9% - до 143 млрд кВт-ч. При этом атомные электростанции сократят производство в этом году (по сравнению с предыдущим балансом) на 8,6% - до 73,7 млрд кВт-ч, тепловые электростанции - на 7,8%, до 38,9 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции - на 4,8%, до 4,85 млрд кВт-ч, а производство электроэнергии на теплоэлектроцентралях сохранится на уровне 11,1 млрд кВт-ч.

А вот производство электроэнергии из возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) вырастет - на 10,7% по сравнению с предыдущим балансом - до 11,4 млрд кВт-ч. При этом ожидается, что солнечные электростанции произведут 6,7 млрд кВт-ч электроэнергии, ветровые - 3,9 млрд кВт-ч, остальные станции на ВИЭ (биомасса и другие) - 0,8 млрд кВт-ч.

Такая поблажка "зеленой" энергетике, которой не то что не снизили, а даже увеличили план, объясняется просто - закон "О рынке электроэнергии" обязывает государство выкупать всю их электроэнергию независимо от того, нужна она в данное время рынку или нет. И, соответственно, платить за нее. Поэтому ограничивать потребление "зеленой" электроэнергии диспетчерам объединенной энергосистемы крайне невыгодно - за непотребленную все равно придется заплатить.

Не все довольны

Министерство заявило, что расчет снижения производства электроэнергии АЭС и ТЭС был выполнен таким образом, чтобы избежать значительного профицита электроэнергии на рынке, который в первой половине апреля достиг 53 млрд кВт-ч, а с 21 апреля, когда было ограничено производство электроэнергии на атомных станциях, снизился до 30,7 млрд кВТ-ч.

Выполнение нового прогнозного баланса потребует от "Энергоатома" выведение в резерв трех блоков-"миллионников" на Запорожской и Ривненской АЭС, сообщила компания.

Именно снижение плана для АЭС, которые производят самую дешевую электроэнергию, вызвало его критику. В частности, зампредседателя комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрий Кисилевский заявил на своей странице в Facebook, что остановка блоков АЭС была одной из причин того, что тарифы для промышленности в минувшие выходные (1-3 мая) выросли на 46% по сравнению с предыдущими выходными.

По его словам, повышение тарифов становится одной из причин снижения промышленного производства. В частности, металлургические заводы, являющиеся крупными потребителями электроэнергии, снизили производство стали в апреле по сравнению с мартом на 20%. "Политика правительства привела к тому, что производить в Украине продукцию из металла становится менее выгодно, чем экспортировать руду. Это как раз то, что называется "банановая республика", - заявил он.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус уверен, что сокращения выработки дешевой электроэнергии от АЭС можно было бы избежать, если бы в объемах производства "подвинулись" ТЭС. "Определенное снижение мощности "Энергоатома" оправдано, но не снижение на 1500 МВт, с 9050 до 7550 МВт, которое произошло за последние 2 недели", - отметил он на своей странице в Facebook.

Однако исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что новый прогнозный баланс был разработан с учетом возможностей для работы всех видов генерации.

Надо что-то решать

Кризис перепроизводства электроэнергии, который пришлось решать с помощью административных мер, возник не в последнюю очередь и в связи с бурным ростом генерации из ВИЭ. На графике суточного производства и потребления электроэнергии от компании "Укрэнерго" можно увидеть, что в дневные часы объемы производства "зеленой" энергетики возрастают очень сильно.

Например, 30 марта в 12:00 дня мощность выработки электроэнергии станциями, работающими на ВИЭ, достигла 2,8 ГВт, что даже больше, чем выдают ТЭС (1 ГВт), и это почти равно по мощности, как три работающих блока-"миллионника" АЭС. Тогда как в ночные часы выработка электроэнергии из ВИЭ падает до 0,09 ГВт.

В то же время "зеленая" электроэнергия - самая дорогая, около 5 грн за 1 кВт-ч. И чем больше ее производится, тем больше приходится оплачивать счет за электричество рядовому потребителю - промышленности и населению. Для Украины, в отличие от крупных европейских экономик, это огромная роскошь.

Кроме того, низкие тарифы на электроэнергию для населения являются возможными именно благодаря работе АЭС, производящих самую дешевую электроэнергию - 0,7 грн за кВт-ч. При этом "Энергоатом" 85% генерируемой электроэнергии должен продавать госкомпании "Гарантированный покупатель", которая и обеспечивает выплату денег производителям "зеленой" энергии.

Однако "зеленое" бремя становится для потребителей все тяжелее. Поэтому, по словам Ольги Буславец, Министерство энергетики надеется в ближайшее время реализовать давно обсуждаемый план договориться с производителями "зеленой" энергии о снижении этого тарифа. Кроме того, Министерство энергетики надеется внедрить также аукционную модель работы в этой сфере - когда разрешения на строительство новых станций получат те компании, которые предложат самый низкий тариф на электроэнергию. И к переговорам Минэнерго планирует привлечь Европейский банк реконструкции и развития, чтобы тот помог уговорить инвесторов в "зеленую" энергетику немного "подвинуться" с тарифом.