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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Транзит газа через ГТС Украины за 4 мес. снизился почти вдвое

20:18 04.05.2020 |

Новости ТЭК

 

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-апреле 2020 года сократился 47,1% (на 13,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 15,5 млрд куб. м.

Согласно сообщению ООО "Оператор ГТС Украины", в частности, в западном направлении транзит составил 14 млрд куб. м, что на 41% меньше, чем за четыре месяца 2019 года, в южном (балканском) – 1,5 млрд куб. м (-71%).

При этом "южный" транзит через ГИС "Орловка" (Румыния) составил всего 0,3 млрд куб. м (-92%), в Молдову – 1,2 млрд куб. м (-4%). Падение транзита трансбалканским коридором связано с запуском с начала текущего года газопровода "Турецкий поток".

Транзит через ГТС Украины в ЕС и Молдову апреле-2020 составил 4,4 млрд куб. м, что на 46% (на 3,8 млрд куб. м) меньше, чем в апреле-2019.

В то же время "Газпром" полностью оплатил забронированные транзитные мощности за четыре месяца (178 млн куб. в сутки).

В ОГТСУ также отмечают, что, кроме транзита газа из РФ, в апреле компания осуществила транспортировку тестовых объемов из Словакии в Польшу по заказу международного трейдера в рамках новой услуги short-haul (транзит на короткие расстояния между европейскими странами).

Глава ОГТСУ Сергей Макогон констатировал, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу (Грецию и Болгарию), а после окончания строительства трубопровода в Болгарии и запуска второй нитки "Турпотока" (конец 2020 – начало 2021) страна потеряет еще часть транзита, который идет в Венгрию и Сербию (до 15 млрд куб. м).

"Поэтому критически важно не допустить окончания строительства "Северного потока-2", так как это приведет к полной потере транзита уже с 2025 года. Для Украины это $2,5-3 млрд ежегодного дохода от транзита. Потенциальное решение германского энергетического регулятора распространить правила европейской газовой директивы на "СП-2" может значительно снизить рентабельность этого проекта, так как "Газпром" сможет загрузить только 50% его мощности", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за прошлый год составил 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018-му), в Молдову – 2 млрд 889,9 млн куб. м (-1,7%).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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