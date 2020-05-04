У Пинчука заявляют, что власть искусственно повышает цену на электроэнергию для промпотребителей

"Интерпайп" Виктора Пинчука заявляет, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38% - в компании считают, что это свидетельствует о "системных действиях правительства, направленных на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности".

Об этом говорится в обращении "Интерпайп" к президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба компании.

"В течение последних месяцев Кабмин и НКРЭКУ системно принимают решения, направленные на подорожание электроэнергии для промышленных потребителей.

Так, в начале марта НКРЭКУ добавила один дополнительный час пикового тарифа, то есть стало уже не 9 ночных часов, а 8. В конце марта "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничил отпуск электроэнергии, продаваемой по PSO-обязательствами, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начал продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале апреля Нацкомиссия по тарифам полностью запретила импорт электроэнергии.

В компании Пинчука заявляют, что доля импорта в общем балансе потребления электроэнергии составляла менее 1%, а потому не представляла угрозы для энергетики.

"В середине апреля НЭК "Укрэнерго" ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства более дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС).

Остановка 17% мощностей "Энергоатома" привела к увеличению производства "зеленой" и тепловой электроэнергии, а также существенно повлияла на цену электроэнергии. Вместо дешевой атомной энергии потребители должны были платить за дорогу "зеленую", - заявили в "Интерпайп".

Компания считает, что решение Кабмина остановить 3 атомных блока (№6 Запорожской АЭС, №3 Ровенской АЭС и №2 Запорожской АЭС) общей мощностью 3000 МВт/ч "позволяет предположить, что с мая на энергетическом рынке начнется бесконтрольный и необоснованный рост цен на электроэнергию".

"Ситуация, сложившаяся на украинском энергетическом рынке, противоречит здравому смыслу. Потребление энергоносителей в мире и в Украине существенно сокращается, цены на нефть, природный газ и уголь падают, а в Украине же тарифы растут.

Причем, на сегодня стоимость электроэнергии в Украине почти в два раза превышает тарифы, которые действуют в странах Восточной Европы: Польши, Венгрии, Румынии, Словакии - по данным ГП "Оператор Энергорынка", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трёх блоков АЭС, мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля уволил с должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.

Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.