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НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость «зеленой» электроэнергии в 3 раза
08:28 04.05.2020 |
Национальная комиссия госрегулирования и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила в 2,7 раза, или на 969,47 гривен/МВт-ч, до 1 536,17 гривен/МВт-ч максимальную стоимость электроэнергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) на "рынке на сутки вперед" (РСВ).
Об этом свидетельствует постановление НКРЭКУ от 30 апреля №905, передают Українські Новини.
Согласно ему, НКРЭКУ сняла с государственного предприятия "Гарантированный покупатель" обязательство продавать электроэнергию на РСВ по минимально возможной цене (566,7 гривен/МВт-ч).
"Гарантированному покупателю" в своей заявке на РСВ указывать цену на электрическую энергию, объем которой определен им до 10:00 дня, предшествующего торговому, в соответствии с пунктом 5.1 главы 5 порядка (продажи электроэнергии "Гарантированного покупателя" на РСВ), на уровне, не превышающем 75% цены в часы максимальной нагрузки (2 048,23 гривен/Мвт-ч, без НДС)", - говорится в постановлении.
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