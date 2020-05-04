Немецкий регулятор не планирует освобождать Nord Stream 2 от норм газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ планирует отклонить заявку Nord Stream 2 ("Северный поток 2") на освобождение от норм газовой директивы ЕС, сообщает газета Handelsblatt.

Согласно документу, которое регулятор направил участникам процесса, газопровод не отвечает предпосылкам закона ФРГ об энергетическом хозяйстве, которые позволили бы освободить его от регулирования. Документ имеется в распоряжении газеты.

Акционерное общество Nord Stream 2 AG направило заявку в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream 2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Специалисты считают, что собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа. В Федеральном сетевом агентстве изданию в свою очередь сообщили, что после того, как участники процесса ознакомятся с документом, будет принято окончательное решение. Срок на ознакомление заканчивается 8 мая.

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.